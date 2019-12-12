Beşiktaş'a müjde! Atiba'nın forması onun olacak

Süper Lig'de 14. hafta sonunda topladığı 30 puanla liderliğini sürdüren Demir Grup Sivasspor, 2007-2008 sezonundan sonra 14. haftalar itibarıyla ligdeki en başarılı sezonunu yaşıyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlüğe getirilmesiyle sezon başında hedefini "Avrupa kupalarına katılmak" olarak belirleyen kırmızı-beyazlı takım, 11. haftasında oturduğu liderlik koltuğunu 3 haftadır bırakmıyor.



Ligin 11. haftasında puan cetvelinde zirveye yükselen Sivasspor, 14. haftalar itibarıyla Süper Lig'de mücadele ettiği son 11 sezonun en başarılı performansını sergiledi.



Beşiktaş'ın sezon başında Sivasspor'a kiraladığı Fatih Aksoy, Süper Lig'de lider durumda bulunan Yiğido'nun son haftalarda en önemli oyuncularından biri haline geldi.

Sivas'ın son 5 maçında ilk 11'de sahne alan Fatih, normalde stoper olmasına rağmen 5 maçta da ön libero mevkisinde kullanıldı.

Gaziantep'e karşı sağ bekte görev alan 22 yaşındaki oyuncunun hedefi, sezonu iyi bir şekilde tamamlayarak gelecek sezonda Beşiktaş'ın kilit isimlerinden biri olmak olacak.