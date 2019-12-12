Beşiktaş'a müjde! Atiba'nın forması onun olacak
Beşiktaş’ın sezon başında Sivasspor’a kiraladığı Fatih Aksoy, Süper Lig’de lider durumdaki takımında sergilediği performansla dikkat çekiyor. Rıza Çalımbay ile yeni mevkisinde gelişen Fatih, gösterdiği performansla o mevkinin vazgeçilmezi haline geldi.
Süper Lig'de 14. hafta sonunda topladığı 30 puanla liderliğini sürdüren Demir Grup Sivasspor, 2007-2008 sezonundan sonra 14. haftalar itibarıyla ligdeki en başarılı sezonunu yaşıyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlüğe getirilmesiyle sezon başında hedefini "Avrupa kupalarına katılmak" olarak belirleyen kırmızı-beyazlı takım, 11. haftasında oturduğu liderlik koltuğunu 3 haftadır bırakmıyor.
Ligin 11. haftasında puan cetvelinde zirveye yükselen Sivasspor, 14. haftalar itibarıyla Süper Lig'de mücadele ettiği son 11 sezonun en başarılı performansını sergiledi.
Beşiktaş'ın sezon başında Sivasspor'a kiraladığı Fatih Aksoy, Süper Lig'de lider durumda bulunan Yiğido'nun son haftalarda en önemli oyuncularından biri haline geldi.
Sivas'ın son 5 maçında ilk 11'de sahne alan Fatih, normalde stoper olmasına rağmen 5 maçta da ön libero mevkisinde kullanıldı.
Gaziantep'e karşı sağ bekte görev alan 22 yaşındaki oyuncunun hedefi, sezonu iyi bir şekilde tamamlayarak gelecek sezonda Beşiktaş'ın kilit isimlerinden biri olmak olacak.
- 12.12.2019
- Güncelleme: 12.12.2019 16:54
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Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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Yorum
ismiMİZ yav he he
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 10
Yorum
Aytekin Sorumlu sensen " FATURAYI" öde " İSTİFA" et adam. Hiç bir öngörün tutmadı. Kulübü yine iflasın eşiğine getirdin.
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