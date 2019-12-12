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12 Aralık 2019, Perşembe
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'a müjde! Atiba'nın forması onun olacak

Beşiktaş'a müjde! Atiba'nın forması onun olacak

’ın sezon başında ’a kiraladığı , ’de lider durumdaki takımında sergilediği performansla dikkat çekiyor. ile yeni mevkisinde gelişen Fatih, gösterdiği performansla o mevkinin vazgeçilmezi haline geldi.

'de 14. hafta sonunda topladığı 30 puanla liderliğini sürdüren Demir Grup , 2007-2008 sezonundan sonra 14. haftalar itibarıyla ligdeki en başarılı sezonunu yaşıyor. Teknik Direktör 'ın teknik direktörlüğe getirilmesiyle sezon başında hedefini "Avrupa kupalarına katılmak" olarak belirleyen kırmızı-beyazlı takım, 11. haftasında oturduğu liderlik koltuğunu 3 haftadır bırakmıyor.

Ligin 11. haftasında puan cetvelinde zirveye yükselen Sivasspor, 14. haftalar itibarıyla Süper Lig'de mücadele ettiği son 11 sezonun en başarılı performansını sergiledi.

'ın sezon başında Sivasspor'a kiraladığı , Süper Lig'de lider durumda bulunan Yiğido'nun son haftalarda en önemli oyuncularından biri haline geldi.

Sivas'ın son 5 maçında ilk 11'de sahne alan Fatih, normalde stoper olmasına rağmen 5 maçta da ön libero mevkisinde kullanıldı.

'e karşı sağ bekte görev alan 22 yaşındaki oyuncunun hedefi, sezonu iyi bir şekilde tamamlayarak gelecek sezonda Beşiktaş'ın kilit isimlerinden biri olmak olacak.

  1. 12.12.2019
  2. Güncelleme: 12.12.2019 16:54
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