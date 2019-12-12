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Beşiktaş'a talih kuşu kondu! Fransa'dan flaş transfer müjdesi geldi...
Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetici Erdal Torunoğulları ve Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'a sürpriz bir transfer haberi geldi... Ocak ayında takıma katkı yapabilecek isimleri dahil ederek şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümek isteyen Kara Kartal'a müjdeli haber bu kez Fransa'dan geldi... Beşiktaş'ın yerini dolduramadığı yıldız futbolcu, dönmeye çok yaklaştı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr DIŞ HABERLER)
12 Aralık 2019 Perşembe 10:06
Güncelleme: 12.12.2019 10:22
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Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, 14. hafta itibariyle oynadığı son 7 müsabakadan galibiyetle ayrılmıştı...
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Sezon başında yeni bir sistem oturtmak isteyen Avcı, zaman zaman istifa tepkileriyle karşı karşıya gelse de düzelen skorların ve alınan puanların ardından yoluna devam etme kararı almıştı...
Fikret Orman döneminin ardından Beşiktaş'ın başına geçen Başkan Ahmet Nur Çebi ise mali problemlerle boğuşurken, bir yandan da transfer çalışmalarına hız kesmeden devam etmiş, teknik heyet ile müşterek çalışarak operasyona start vermişti..
Bu bağlamda transfer stratejisini 'maliyeti uygun ve Avcı'nın sisteminde oynayabilecek' isimlere göre ayarlayan Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bi isim geldi...
Transferde önceliği orta saha ve savunmaya veren Kara Kartal'ın tercihi, özlenen yıldız olabilir...