Beşiktaş'a talih kuşu kondu! Fransa'dan flaş transfer müjdesi geldi...

Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetici Erdal Torunoğulları ve Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'a sürpriz bir transfer haberi geldi... Ocak ayında takıma katkı yapabilecek isimleri dahil ederek şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümek isteyen Kara Kartal'a müjdeli haber bu kez Fransa'dan geldi... Beşiktaş'ın yerini dolduramadığı yıldız futbolcu, dönmeye çok yaklaştı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr DIŞ HABERLER)

12 Aralık 2019 Perşembe 10:06 Güncelleme: 12.12.2019 10:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





