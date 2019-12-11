Emre Kılınç ve Mert Yandaş transferi için resmi açıklama geldi!

Kulübün internet sitesi aracılığıyla açıklama yapan Otyakmaz, Sivasspor'un Süper Lig'de 15 Aralık Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmaya olan yoğun taraftar ilgisinin kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Büyük başarılar ancak, birlik-beraberlik ve kenetlenmeyle mümkündür. Bu coşku devam ettiği müddetçe işimizin daha kolay olacağı aşikardır." ifadelerini kullandı.