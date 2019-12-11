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Emre Kılınç ve Mert Yandaş transferi için resmi açıklama geldi!
14. haftasını geride bıraktığımız Süper Lig'de lider konumda bulunan Sivasspor'da gözler Fenerbahçe maçına çevrildi. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçe maçına Ali Palabıyık'ın atanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunurken Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer gözdeleri konumunda bulunan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş konusunda çarpıcı sözler sarf etti. İşte o açıklamalar...
11 Aralık 2019 Çarşamba 22:09
Güncelleme: 11.12.2019 22:09
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Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçe ile hafta sonu oynanacak karşılaşmaya hakem Ali Palabıyık'ın atanmasına ilişkin, "Hakem Ali Palabıyık'ın Galatasaray maçında futbolcumuz Isaac Cofie'yi haksız bir şekilde kırmızı kartla cezalandırmasını ve takımı 10 kişi bırakmasını bir iş kazası olarak görüyor ve Fenerbahçe maçında talihsiz kararlar vermeyeceğini umarak kendisine başarılar diliyoruz." açıklamasında bulundu.
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Kulübün internet sitesi aracılığıyla açıklama yapan Otyakmaz, Sivasspor'un Süper Lig'de 15 Aralık Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmaya olan yoğun taraftar ilgisinin kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Büyük başarılar ancak, birlik-beraberlik ve kenetlenmeyle mümkündür. Bu coşku devam ettiği müddetçe işimizin daha kolay olacağı aşikardır." ifadelerini kullandı.
Otyakmaz Ali Palabıyık'a başarı diledi
Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek hakem Ali Palabıyık'ın, Süper Lig'de görev almaya başladığından itibaren zaman zaman talihsiz yönettiği maçlar olmasına rağmen, genel anlamda beğendikleri genç bir hakem olduğunu vurgulayan Otyakmaz, şu görüşleri paylaştı:
"Ali Palabıyık, Süper Lig'in 8. haftasında İstanbul takımı olan Galatasaray maçımızı yönetmiş olmasına rağmen bu hafta da yine bir İstanbul ekibi olan Fenerbahçe maçına atanmıştır.
Hakem Ali Palabıyık'ın Galatasaray maçında futbolcumuz IsaacCofie'yi haksız bir şekilde kırmızı kartla cezalandırmasını ve takımı 10 kişi bırakmasını bir iş kazası olarak görüyor ve Fenerbahçe maçında talihsiz kararlar vermeyeceğini umarak kendisine başarılar diliyoruz."