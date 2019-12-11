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Avcı'dan Wolverhampton maçı öncesi flaş karar! Erdoğan Kaya...
UEFA Avrupa Ligi K grubu son karşılaşmasında Beşiktaş, grubu zirvede bitirmek isteyen Wolverhampton ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'nde iddiasını kaybeden ve grupta son sırada bulunan temsilcimiz Beşiktaş, İngiliz temsilcisi ile ülke puanına katkı sağlamak için sahaya çıkacak. İşte maç önü bilgiler ve Beşiktaş'ın Wolverhampton 11'i...
11 Aralık 2019 Çarşamba 15:26
Güncelleme: 11.12.2019 15:38
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UEFA Avrupa Ligi'nde grup etabında son maçlar oynanacak.
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Temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlılar, yarın Avrupa kupalarındaki 222. mücadelesine çıkacak.
Avrupa kupalarında geride kalan 221 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 91 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 294 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 319 gol gördü.
Beşiktaş, Wolverhampton ile Vodafone Park'ta oynadığı mücadelede 90+3'de Willy Boly'nin attığı golle 1-0 mağlup olmuştu.