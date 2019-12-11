Avcı'dan Wolverhampton maçı öncesi flaş karar! Erdoğan Kaya...

UEFA Avrupa Ligi K grubu son karşılaşmasında Beşiktaş, grubu zirvede bitirmek isteyen Wolverhampton ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'nde iddiasını kaybeden ve grupta son sırada bulunan temsilcimiz Beşiktaş, İngiliz temsilcisi ile ülke puanına katkı sağlamak için sahaya çıkacak. İşte maç önü bilgiler ve Beşiktaş'ın Wolverhampton 11'i...

11 Aralık 2019 Çarşamba 15:26 Güncelleme: 11.12.2019 15:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





