Cristiano Ronaldo: Real Madrid'i finalde isterim
Cristiano Ronaldo takımı Juventus ile beraber bir üst tura çıkmayı başardı. Eski takımı Real Madrid'in de bu başarıyı gösterdiği turnuvada, eski takımıyla karşılaşmaktan memnuniyet duyacağını söyledi.
Şampiyonlar Ligi'nde daha erken turlarda eski takımının karşısına çıkmak istemeyeceğini kaydeden Ronaldo, "Real Madrid harika bir takım. Onlarla finalde karşılaşmak isterim, daha önce oynamayı tercih etmem" ifadelerini kullandı.
"ŞU ANDA İYİ DURUMDAYIM"
Kendi durumu da sorulan tecrübeli oyuncu, "İyi durumdayım, fiziksel problemlerim geçti. 4 hafta boyunca küçük ağrılarla oynadım ancak şu anda iyiyim. Takım da iyi durumda, Şampiyonlar Ligi grubumuzdan da lider çıktık, bu da her şeyi daha iyi durumda getirdi. Daha fazla güveniyoruz artık kendimize, böyle devam etmeyi umuyorum" dedi.
Juventus'ta bu sezon 18 maçta görev alan 34 yaşındaki oyuncu, 9 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
- 13.12.2019
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Wolves 4-0 Beşiktaş | MAÇ SONUCU
Toplam 4
Yorum
Dost Ülke puanına katkılarından dolayı teşekkürler Beşiktaş.
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MAÇ SONUCU | Basel 2 - 0 Trabzonspor
Toplam 2
Yorum
Dost Ülke puanına katkılarından dolayı teşekkürler Trabzon.
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29 bin TL ceza
Toplam 2
Yorum
engin o kadar çakmak atıldı Antalyaya ceza yok. Trabzon deplasman takımı ceza alıyor. Ya yok vallahi insanın aklıyla alay ediyorlar..
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