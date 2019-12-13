Cristiano Ronaldo: Real Madrid'i finalde isterim - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
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: 'i finalde isterim

Cristiano Ronaldo: Real Madrid'i finalde isterim

takımı ile beraber bir üst tura çıkmayı başardı. Eski takımı 'in de bu başarıyı gösterdiği turnuvada, eski takımıyla karşılaşmaktan memnuniyet duyacağını söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nde daha erken turlarda eski takımının karşısına çıkmak istemeyeceğini kaydeden Ronaldo, " harika bir takım. Onlarla finalde karşılaşmak isterim, daha önce oynamayı tercih etmem" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA İYİ DURUMDAYIM"

Kendi durumu da sorulan tecrübeli oyuncu, "İyi durumdayım, fiziksel problemlerim geçti. 4 hafta boyunca küçük ağrılarla oynadım ancak şu anda iyiyim. Takım da iyi durumda, Şampiyonlar Ligi grubumuzdan da lider çıktık, bu da her şeyi daha iyi durumda getirdi. Daha fazla güveniyoruz artık kendimize, böyle devam etmeyi umuyorum" dedi.

'ta bu sezon 18 maçta görev alan 34 yaşındaki oyuncu, 9 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 13.12.2019
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