Ronaldo ve Buffon'dan Arnavut çocuklara sürpriz
Dünyaca ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo ve Gianluigi Buffon, depremde balkondan atlayarak sağ kurtulan iki Arnavut çocuğa forma hediye etti.
Arnavutluk'un Durres şehrinde, 26 Kasım'daki 6.4 şiddetindeki depremde balkondan atlayarak sağ kurtulan iki Arnavut çocuğuna dünyaca ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo ve Gianluigi Buffon sürpriz yaptı.
İki yıldız, depremde balkondan atlayarak hayatlarını kurtulan Arnavut çocuklara imzalı forma hediye etti. Ünlü futbolcuların bu davranışını Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da sosyal medya hesabından canlı olarak paylaştı.
Ronaldo and Buffon meet with Alesio and Aurel. Both of them jumped from their apartments during the earthquake in Albania ?????? (2/3) pic.twitter.com/Sq4AFbxXUg— Team Albanians (@TeamAlbanians) December 6, 2019
Öte yandan Rama, deprem sonrası hastanede ziyaret ettiği çocuklara, Ronaldo ve Buffon'la görüştüreceğine dair söz vermişti.
- 07.12.2019
- Güncelleme: 07.12.2019 11:53
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Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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