Ronaldo ve Buffon'dan Arnavut çocuklara sürpriz

Arnavutluk'un Durres şehrinde, 26 Kasım'daki 6.4 şiddetindeki depremde balkondan atlayarak sağ kurtulan iki Arnavut çocuğuna dünyaca ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo ve Gianluigi Buffon sürpriz yaptı.

İki yıldız, depremde balkondan atlayarak hayatlarını kurtulan Arnavut çocuklara imzalı forma hediye etti. Ünlü futbolcuların bu davranışını Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da sosyal medya hesabından canlı olarak paylaştı.

Ronaldo and Buffon meet with Alesio and Aurel. Both of them jumped from their apartments during the earthquake in Albania ?????? (2/3) pic.twitter.com/Sq4AFbxXUg