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07 Aralık 2019, Cumartesi
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Ronaldo ve Buffon'dan Arnavut çocuklara sürpriz

Ronaldo ve Buffon'dan Arnavut çocuklara sürpriz

Dünyaca ünlü futbolcular ve , depremde balkondan atlayarak sağ kurtulan iki Arnavut çocuğa forma hediye etti.

Arnavutluk'un Durres şehrinde, 26 Kasım'daki 6.4 şiddetindeki depremde balkondan atlayarak sağ kurtulan iki Arnavut çocuğuna dünyaca ünlü futbolcular ve sürpriz yaptı.

İki yıldız, depremde balkondan atlayarak hayatlarını kurtulan Arnavut çocuklara imzalı forma hediye etti. Ünlü futbolcuların bu davranışını Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da sosyal medya hesabından canlı olarak paylaştı.

Öte yandan Rama, deprem sonrası hastanede ziyaret ettiği çocuklara, Ronaldo ve Buffon'la görüştüreceğine dair söz vermişti.

  1. 07.12.2019
  2. Güncelleme: 07.12.2019 11:53
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