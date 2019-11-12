Cristiano Ronaldo attığı en güzel golü açıkladı!

Serie A'da 12. haftanın önemli maçında Juventus, konuk ettiği Milan'ı oyuna 55. dakikada Ronaldo'nun yerine giren Arjantinli Paulo Dybala'nın attığı golle mağlup etmesine karşın, bu karşılaşma başka bir konuyla gündeme oturdu.

Juventus'un hafta içinde Lokomotiv Moskova ile deplasmanda oynayıp 2-1 kazandığı Şampiyonlar Ligi maçında dizindeki sakatlık nedeniyle oyundan 81. dakikada çıkarılan ve yedek kulübesine yönelen Ronaldo'nun, dünkü maçta Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin kararıyla oyundan çıktıktan sonra stadı terk etmesi, İtalyan spor kamuoyunun gündeminin bir numaralı maddesi oldu.

La Gazzetta dello Sport'un haberinde Sarri'nin Moskova'dan sonra dün de Ronaldo'yu çıkartarak, cesaret gerektiren bir karar aldığı belirtilirken, Ronaldo'yu oyundan almanın kolay bir iş olmadığı bununla birlikte Sarri'nin de öylesine bir teknik direktör olmadığı yorumu yapıldı.

Corriere dello Sport gazetesinin haberinde, Sarri'nin Ronaldo'yu erken çıkartarak riske girdiğini ancak, yerine soktuğu Dybala'nın galibiyeti getiren golü atmasıyla taktik değişikliğinde haklı çıktığı değerlendirmesi yapıldı.

Gazetenin bir başka haberinde, Portekizli dudak okuma uzmanlarının, Ronaldo'nun hocasına yönelik olduğu tahmin edilen ağır küfürler sarf ettiği belirtildi. Oyundan çıkarken söylendiği görülen Ronaldo ise bugün Instagram hesabından maçla ilgili yaptığı paylaşımda, "Zor maç, önemli zafer" ifadesini kullandı.

Teknik direktör Sarri ise maçın ardından düzenlediği basın toplantısında Ronaldo'yu çıkarmasıyla ilgili olarak, "Ronaldo ile ilgili bir problem görmüyorum. Aksine ona teşekkür etmeliyiz çünkü, fiziki durumu çok iyi olmasa da oynadı. Onu değiştirmeyi tercih ettim çünkü iyi değildi. Eğer sinirlendiyse buna, bu normaldir. Burada bir tolerans gerekiyor, her oyuncu oyundan alındıktan sonraki 5 dakikada kızgın olur. Bu bir antrenörün de hoşuna gider aslında. Aksi durumda endişe ederim." diye konuşmuştu.

"ATTIĞIM EN GÜZEL GOL JUVENTUS'A"

Kariyerinde attığı 700 gol ile dünya futbol tarihine adını yazdıran Cristiano Ronaldo, şimdiye dek attığı en güzel golü de açıkladı. Ronaldo, "700 gole ulaşmak mutluluk veriyor çünkü bunu başarabilen çok az oyuncu var. En güzel golümü seçmem gerekirse, Juventus'a attığım röveşata golünü seçerim. O golü atmayı senelerdir deniyordum ve o gün bunu başardım." dedi.