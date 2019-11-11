Fabio Capello'dan Ronaldo'ya ağır sözler

İtalya Serie A'da Juventus'un Milan ile karşı karşıya geldiği maçın 55. dakikasında oyundan alınan Cristiano Ronaldo, hocası Sarri'ye tepki göstermiş ve maç bitmeden stadyumdan ayrılmıştı.

Sarri'nin maç sonunda Portekizli yıldızın hareketlerini normal karşılaması İtalya'da tecrübeli isme duyulan öfkeyi dindirmedi. Kariyerinde Juventus, Milan, Real Madrid ve İngiltere Milli Takımı gibi ekipleri çalıştıran Fabio Capello da Ronaldo'ya sert eleştirilerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Ronaldo'nun tavrını hiç beğenmedim. Oyundan alındığında da bir şampiyon gibi davranmak zorunda. Gerçek şu ki 3 yıldır bir rakibini bile çalımlamadı. Sarri'yi de tebrik ediyorum, onu çıkarma cesaretini gösterdi. Tüm oyuncularına 'oynayabilirsiniz' mesajı gönderdi. Ronaldo fark yaratan bir oyuncu ama şu an daha önceki hız ve dinamizme sahip değil.