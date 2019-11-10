Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakibi Roma, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftasında Parma'ya deplasmanda 2-0 yenildi.
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakibi Roma, İtalya Serie A'nın 12. haftasında Parma'ya konuk oldu.
Parma'daki Ennio Tardini Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında ev sahibi takım, Roma kalesinde daha tehlikeli pozisyonlar yakalasa da devre arasına golsüz beraberlikle girildi.
Ev sahibi ekibin 68. dakikada gelişen atağında, oyuna 45. dakikada dahil olan Mattia Sprocati, Parma'yı 1-0 öne geçirdi.
Oyuna 65. dakikada Javier Pastore'nin yerine dahil olan milli futbolcu Cengiz Ünder ile son dakikalarda fırsatlar yakalayan Roma, bunları değerlendiremedi.
Karşılaşmanın son anlarında Parma, 90+3. dakikada Andreas Cornelius ile bir gol daha bularak maçı 2-0 kazandı.
Bu sonuçla, son 3 haftadır maçlarını kazanarak çıkış yakalayan Roma'nın galibiyet serisi Parma deplasmanında sona erdi. 22 puanda kalan sarı-kırmızılı başkent takımı, 3. sırada girdiği 12. hafta sonunda puan tablosunda 6. sıraya kadar geriledi.
Ev sahibi Parma ise aldığı galibiyetle puanını 17'ye çıkartarak, 8. sıraya yükseldi.
Roma'da forma giyen bir diğer milli futbolcu Mert Çetin ise kırmızı kart cezalısı olduğu için Parma maçı kadrosunda yer almadı.
- 10.11.2019
-
MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
-
Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
-
Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Roma Parma deplasmanından eli boş döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.