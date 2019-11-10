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10 Kasım 2019, Pazar
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deplasmanından eli boş döndü

Roma Parma deplasmanından eli boş döndü

'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakibi , 'nin () 12. haftasında 'ya deplasmanda 2-0 yenildi.

'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakibi , İtalya 'nın 12. haftasında 'ya konuk oldu.

Parma'daki Ennio Tardini Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında ev sahibi takım, Roma kalesinde daha tehlikeli pozisyonlar yakalasa da devre arasına golsüz beraberlikle girildi.

Ev sahibi ekibin 68. dakikada gelişen atağında, oyuna 45. dakikada dahil olan Mattia Sprocati, Parma'yı 1-0 öne geçirdi.

Oyuna 65. dakikada Javier Pastore'nin yerine dahil olan milli futbolcu ile son dakikalarda fırsatlar yakalayan Roma, bunları değerlendiremedi.

Karşılaşmanın son anlarında Parma, 90+3. dakikada Andreas Cornelius ile bir gol daha bularak maçı 2-0 kazandı.

Bu sonuçla, son 3 haftadır maçlarını kazanarak çıkış yakalayan Roma'nın galibiyet serisi Parma deplasmanında sona erdi. 22 puanda kalan sarı-kırmızılı başkent takımı, 3. sırada girdiği 12. hafta sonunda puan tablosunda 6. sıraya kadar geriledi.

Ev sahibi Parma ise aldığı galibiyetle puanını 17'ye çıkartarak, 8. sıraya yükseldi.

Roma'da forma giyen bir diğer milli futbolcu ise kırmızı kart cezalısı olduğu için Parma maçı kadrosunda yer almadı.

  1. 10.11.2019
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