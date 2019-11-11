Ronaldo'dan Sarri'ye tepki! Oyundan alınınca...

İtalya Ligi 12. haftasında Juventus ile Milan dev maçta karşı karşıya geldi. Mücadelenin 55. dakikasında oyundan alınan Cristiano Ronaldo, teknik direktörü Sarri'ye tepki gösterdi. İşte o anlar ve Juventus - Milan maçından kareler... Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER

11 Kasım 2019 Pazartesi 00:45 Güncelleme: 11.11.2019 00:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





