Ronaldo'dan Sarri'ye tepki! Oyundan alınınca...

İtalya Ligi 12. haftasında Juventus ile Milan dev maçta karşı karşıya geldi. Mücadelenin 55. dakikasında oyundan alınan Cristiano Ronaldo, teknik direktörü Sarri'ye tepki gösterdi. İşte o anlar ve Juventus - Milan maçından kareler... Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER
11 Kasım 2019 Pazartesi 00:45
Güncelleme: 11.11.2019 00:45
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Juventus - Milan maçına Cristiano Ronaldo damga vurdu.
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İtalya'da haftanın maçında Juventus ile Milan karşı karşıya geldi.
Tüm gözlerin üzerine çevrildiği maçta CristianoRonaldo krizi yaşandı.
Mücadele 0-0 eşitlikle devam ederken Juventus teknik direktörü Sarri, Ronaldo'yu oyundan çıkardı.
Değişiklik tabelasında numarasını gören dünyaca ünlü yıldız şaşkınlığını gizleyemedi.