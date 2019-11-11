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Ronaldo'dan Sarri'ye tepki! Oyundan alınınca...

İtalya Ligi 12. haftasında Juventus ile Milan dev maçta karşı karşıya geldi. Mücadelenin 55. dakikasında oyundan alınan Cristiano Ronaldo, teknik direktörü Sarri'ye tepki gösterdi. İşte o anlar ve Juventus - Milan maçından kareler... Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER
11 Kasım 2019 Pazartesi 00:45 Güncelleme: 11.11.2019 00:45
Ronaldo'dan Sarri'ye tepki! Oyundan alınınca...

Juventus - Milan maçına Cristiano Ronaldo damga vurdu.

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Ronaldo'dan Sarri'ye tepki! Oyundan alınınca...

İtalya'da haftanın maçında Juventus ile Milan karşı karşıya geldi.

Ronaldo'dan Sarri'ye tepki! Oyundan alınınca...

Tüm gözlerin üzerine çevrildiği maçta Cristiano Ronaldo krizi yaşandı.

Ronaldo'dan Sarri'ye tepki! Oyundan alınınca...

Mücadele 0-0 eşitlikle devam ederken Juventus teknik direktörü Sarri, Ronaldo'yu oyundan çıkardı.

Ronaldo'dan Sarri'ye tepki! Oyundan alınınca...

Değişiklik tabelasında numarasını gören dünyaca ünlü yıldız şaşkınlığını gizleyemedi.

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