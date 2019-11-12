İsveç’te 47 maç için şike soruşturması başlatıldı
İsveç Futbol Federasyonu, ülkede kapsamlı bir şike soruşturması başlatıldığını duyurdu. 47 maçın detaylı incelemesinin yapılacağı ve şüpheli kişilerin sorgulanacağı belirtildi.
İsveç Futbol Federasyonu, ülkenin en önemli liginden 3. lige kadar 47 maçla ilgili şike soruşturması başlattığını açıkladı.
Çeşitli manipülasyonların olduğu yönünde şüpheler olduğu belirtilen 47 maçın detaylı incelemesinin yapılacağı ve şüpheli kişilerin sorgulanacağı belirtildi.
"ÇOK CİDDİ BİR KONU"
Federasyon yetkilisi Johan Claesson, konuyla ilgili, "Son yıllarda İsveç futbolunda bu tarz sorunlarla uğraşıyoruz. Çok ciddi bir konu bu. Bu yıl birçok maçı inceledik, daha fazla bilgi almak için de incelemelerini sürdüren insanlar var. Biz İsveç futbolunu temizlemek için savaşımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Mayıs ayında FC Roskilde Teknik Direktörü Christian Lonstrup'un oyuncularını şike yapma yönünde zorladığı ortaya çıkmıştı.
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