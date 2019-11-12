Futbol dünyasını sarsan olay ve karar! Sterling-Joe Fernandez kavgasında şok fotoğraf - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
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Futbol dünyasını sarsan olay ve karar! Sterling-Joe Fernandez kavgasında şok fotoğraf

Sterling ve Joe Fernandez gerilimi milli takımda da sürüyor. Premier Lig'in 12. haftasında oynanan Liverpool- Manchester City mücadelesinde, Manchester ekibinin deneyimli oyuncusu Sterling, rakip takımdan Joe Fernandez ile tartışma yaşamıştı. Müsabaka anındaki gerilim, İngiltere Milli Takımı'nda da devam etti. Şoke eden bir fotoğraf da basına yansırken olayın vahameti gözler önüne serildi. İşte detaylar ve futbol dünyasını sarsan o idman kareleri...

12 Kasım 2019 Salı 16:18 Güncelleme: 12.11.2019 16:18
Futbol dünyasını sarsan olay ve karar! Sterling-Joe Fernandez kavgasında şok fotoğraf

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Sterling, hafta sonu Liverpool'a 3-1 yenildikleri maçta rakip savunma oyuncusu Joe Gomez ile tartışma yaşamıştı.

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Futbol dünyasını sarsan olay ve karar! Sterling-Joe Fernandez kavgasında şok fotoğraf

Müsabaka anındaki gerilim, İngiltere Milli Takımı'nda da devam etti.

Futbol dünyasını sarsan olay ve karar! Sterling-Joe Fernandez kavgasında şok fotoğraf

Dün kampta yemek sırasında ikili yeniden tartışma yaşadı ve Sterling, Fernandez'in boğazına sarıldı.

Futbol dünyasını sarsan olay ve karar! Sterling-Joe Fernandez kavgasında şok fotoğraf

Diğer futbolcuların araya girmesiyle yatışan olaylar sonrası İngiltere Teknik Direktörü Southgate de Raheem Sterling'in Karadağ maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Futbol dünyasını sarsan olay ve karar! Sterling-Joe Fernandez kavgasında şok fotoğraf

Öte yandan Gomez'in bugün idmanda çekilen fotoğrafı ise adeta şoke etti.

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