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Futbol dünyasını sarsan olay ve karar! Sterling-Joe Fernandez kavgasında şok fotoğraf
Sterling ve Joe Fernandez gerilimi milli takımda da sürüyor. Premier Lig'in 12. haftasında oynanan Liverpool- Manchester City mücadelesinde, Manchester ekibinin deneyimli oyuncusu Sterling, rakip takımdan Joe Fernandez ile tartışma yaşamıştı. Müsabaka anındaki gerilim, İngiltere Milli Takımı'nda da devam etti. Şoke eden bir fotoğraf da basına yansırken olayın vahameti gözler önüne serildi. İşte detaylar ve futbol dünyasını sarsan o idman kareleri...
12 Kasım 2019 Salı 16:18
Güncelleme: 12.11.2019 16:18
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Manchester City'nin yıldız oyuncusu Sterling, hafta sonu Liverpool'a 3-1 yenildikleri maçta rakip savunma oyuncusu Joe Gomez ile tartışma yaşamıştı.
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Müsabaka anındaki gerilim, İngiltere Milli Takımı'nda da devam etti.
Dün kampta yemek sırasında ikili yeniden tartışma yaşadı ve Sterling, Fernandez'in boğazına sarıldı.
Diğer futbolcuların araya girmesiyle yatışan olaylar sonrası İngiltere Teknik Direktörü Southgate de RaheemSterling'in Karadağ maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
Öte yandan Gomez'in bugün idmanda çekilen fotoğrafı ise adeta şoke etti.