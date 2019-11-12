Futbol dünyasını sarsan olay ve karar! Sterling-Joe Fernandez kavgasında şok fotoğraf

Sterling ve Joe Fernandez gerilimi milli takımda da sürüyor. Premier Lig'in 12. haftasında oynanan Liverpool- Manchester City mücadelesinde, Manchester ekibinin deneyimli oyuncusu Sterling, rakip takımdan Joe Fernandez ile tartışma yaşamıştı. Müsabaka anındaki gerilim, İngiltere Milli Takımı'nda da devam etti. Şoke eden bir fotoğraf da basına yansırken olayın vahameti gözler önüne serildi. İşte detaylar ve futbol dünyasını sarsan o idman kareleri...