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Mourinho milli yıldız için görüşmelere başladı! Sürpriz açıklama
Tottenham'da Pochettino'nun yerine göreve getirilen Jose Mourinho, devre arası transfer dönemi için ilk ihtiyaç bölgesini belirledi. İngiliz kulübünün transferden sorumlu yetkililerinin bu mevki için A Milli Takım'ın yıldızıyla temasa geçtikleri ifade edildi. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
7 Aralık 2019 Cumartesi 11:18
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İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, geçtiğimiz haftalarda teknik direktör Pochettino'nun görevine son vermiş, tecrübeli teknik adamın yerine ise Jose Mourinho getirilmişti.
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Kulübün başına geçer geçmez transfer için kollarını sıvayan Portekizli teknik adam, takımdaki ihtiyaç bölgesini belirledi.
İngiliz basınından Bleacher Report'ta yer alan habere göre deneyimli çalıştırıcı, stoper bölgesine takviye istiyor ve adayı da Türk Milli Takımı'ndan...
İddiaya göre Mourinho, Juventus'ta forma şansı bulamayan Merih Demiral'ın transfer edilmesi için kulüp yetkililerini bilgilendirdi.
Merih Demiral'ın bir yakınının Bleacher'a yaptığı açıklamada, oyuncunun oynayamadığı için üzgün olduğu ve ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılmasının artık hatırı sayılır bir ihtimal olduğunu söylediği ifade edildi.