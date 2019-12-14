Ibrahımovıc en beğendiği oyuncuyu açıkladı!
İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, verdiği bir röportajda yine gündem yarattı. Ibrahimovic verdiği röportajda favori oyuncusunu açıklayarak o ismin Ronaldo ve Messi'den daha iyi olduğunu söyledi. İşte o isim...
Mbappe'nin yeteneklerinin farklı olduğunu kaydeden Zlatan, "Ben oynadığımda herkes benim tarzımı kopyalamaya çalışıyordu. Çok şık bir tarzım vardı. Televizyonda maçları izliyordum, artık çok izlemiyorum ancak favori oyuncum büyük ihtimalle Mbappe, diğerlerinden çok başka bir oyuncu" dedi.
"KAFASINI SAHADA TUTMASI ÖNEMLİ"
Fransız futbolcunun daha da iyi duruma geleceğine inandığını kaydeden İsveçli golcü, "Mbappe fark yaratan bir oyuncu. Genç ve sıkı çalışmasına devam etmesini diliyorum. 19 yaşında şu anda yıldız durumda. Umarım futbol için olan bu açlığı sürer ve gelişimine devam eder. Onun kafasını sahada tutması çok önemli, bu bazen çok zor olabiliyor" ifadelerini kullandı.
Bu sezon PSG ile 16 maçta sahaya çıkan Mbappe, 13 gol ve 8 asistlik harika bir performans sergiledi.
- 14.12.2019
- Güncelleme: 14.12.2019 16:06
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Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Ibrahımovıc en beğendiği oyuncuyu açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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