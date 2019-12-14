Ibrahımovıc en beğendiği oyuncuyu açıkladı!

Mbappe'nin yeteneklerinin farklı olduğunu kaydeden Zlatan, "Ben oynadığımda herkes benim tarzımı kopyalamaya çalışıyordu. Çok şık bir tarzım vardı. Televizyonda maçları izliyordum, artık çok izlemiyorum ancak favori oyuncum büyük ihtimalle Mbappe, diğerlerinden çok başka bir oyuncu" dedi.

"KAFASINI SAHADA TUTMASI ÖNEMLİ"

Fransız futbolcunun daha da iyi duruma geleceğine inandığını kaydeden İsveçli golcü, "Mbappe fark yaratan bir oyuncu. Genç ve sıkı çalışmasına devam etmesini diliyorum. 19 yaşında şu anda yıldız durumda. Umarım futbol için olan bu açlığı sürer ve gelişimine devam eder. Onun kafasını sahada tutması çok önemli, bu bazen çok zor olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Bu sezon PSG ile 16 maçta sahaya çıkan Mbappe, 13 gol ve 8 asistlik harika bir performans sergiledi.