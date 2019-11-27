Zlatan İbrahimovic'e memleketinde büyük şok

İsveçli futbolcu Zlatan İbrahimovic, ülkesinin futbol kulüplerinden Hammarby'in hisselerinin yarısını satın aldı. Hammarby'ın da sahibi olan AEG'ye ait ABD Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile yollarını ayırdıktan sonra kariyerine nerede devam edeceği merakla beklenen 38 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Hammarby formasıyla fotoğrafını paylaştı.

Kulüp Başkanı Richard von Yxkull, internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Son yıllarda güçlü bir gelişme kaydettik ve gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edeceğiz. Zlatan'ın kulübe nasıl katkıda bulunacağını söylemek için erken ancak bu iş birliğinde çok büyük potansiyel var." ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu da Hammarby'ın tutkulu taraftarlara sahip olduğunu belirterek, "Kulübü ve taraftarları her zaman sevdim. Son yıllarda saha içinde ve dışında takımın yaptıklarından çok etkilendim." şeklinde görüş belirtti.

ZLATAN'A TEPKİ BÜYÜK

İsveçli süperstar Zlatan İbrahimovic Hammarby'ın %50'sini satın almasının ardından futbola başaldığı Malmö'de büyük bir tepkiyle karşılaştı.

Bunu ihanet olarak gören bir grup Malmö'lü taraftar İbrahimovic'in heykeline klozet kapagı geçirdi ve zarar verdi.

38 yaşındaki Zlatan İbrahimovic'in adı hala Avrupa'nın devleriyle anılmaya devam ediyor hangi takıma transfer olacağı merak konusu.