Prens Salman coştu! Al Hilal'a dev prim - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
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coştu! 'a dev prim

Prens Salman coştu! Al Hilal'a dev prim

'nde zafere ulaşan takımı için Suudi Hükümeti kesenin ağzını açtı. tarafından Lucescu'nun takımına dağıtılacak prim büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.

'nde final heyecanı 3 gün önce yaşanmıştı.

İlk karşılaşmada Urawa Reds'i 2-0 mağlup eden , rövanş mücadelesinde de 2-0'lık galibiyet alarak zafere ulaşmıştı.

Elde edilen bu zafer sonrası Suudi Hukümeti kesenin ağzını açtı. 'nun oğlu Razvan Lucescu'nun ekibi için dev prim belirlendi.

Rumen basınında yer alan haberlere göre prensi Bin Salman, takımı 250 bin euro'luk primle ödüllendirecek.

Haberde, son olarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanan 'da kişi başı 300 bin euro'luk bir prim dağıtılmasına dikkat çekildi.

Teknik direktör Lucescu yaptığı açıklamada, "Bu zaferin Suudi Arabistan'da ne ifade ettiğini hayal bile edemezsiniz. Ben de böylesi bir mutluluğu hiç düşünmezdim" ifadelerini kullanmıştı.

  1. 27.11.2019
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