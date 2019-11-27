Prens Salman coştu! Al Hilal'a dev prim
Asya Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Al Hilal takımı için Suudi Hükümeti kesenin ağzını açtı. Prens Salman tarafından Lucescu'nun takımına dağıtılacak prim büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.
Asya Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı 3 gün önce yaşanmıştı.
İlk karşılaşmada Urawa Reds'i 2-0 mağlup eden Al Hilal, rövanş mücadelesinde de 2-0'lık galibiyet alarak zafere ulaşmıştı.
Elde edilen bu zafer sonrası Suudi Hukümeti kesenin ağzını açtı. Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun ekibi için dev prim belirlendi.
Rumen basınında yer alan haberlere göre Suudi Arabistan prensi Bin Salman, takımı 250 bin euro'luk primle ödüllendirecek.
Haberde, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Liverpool'da kişi başı 300 bin euro'luk bir prim dağıtılmasına dikkat çekildi.
Teknik direktör Lucescu yaptığı açıklamada, "Bu zaferin Suudi Arabistan'da ne ifade ettiğini hayal bile edemezsiniz. Ben de böylesi bir mutluluğu hiç düşünmezdim" ifadelerini kullanmıştı.
- 27.11.2019
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Yorum
savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
Prens Salman coştu! Al Hilal'a dev prim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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