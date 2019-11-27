Prens Salman coştu! Al Hilal'a dev prim

Asya Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı 3 gün önce yaşanmıştı.

İlk karşılaşmada Urawa Reds'i 2-0 mağlup eden Al Hilal, rövanş mücadelesinde de 2-0'lık galibiyet alarak zafere ulaşmıştı.

Elde edilen bu zafer sonrası Suudi Hukümeti kesenin ağzını açtı. Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun ekibi için dev prim belirlendi.

Rumen basınında yer alan haberlere göre Suudi Arabistan prensi Bin Salman, takımı 250 bin euro'luk primle ödüllendirecek.

Haberde, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Liverpool'da kişi başı 300 bin euro'luk bir prim dağıtılmasına dikkat çekildi.

Teknik direktör Lucescu yaptığı açıklamada, "Bu zaferin Suudi Arabistan'da ne ifade ettiğini hayal bile edemezsiniz. Ben de böylesi bir mutluluğu hiç düşünmezdim" ifadelerini kullanmıştı.