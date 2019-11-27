Merih Demiral'dan Dybala paylaşımı

Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus - Atletico Madrid maçında dikkat çekici bir olay meydana gelmişti. Milli takımımızda futbolcuların verdiği asker selamları UEFA'nın incelemesine maruz kalırken, Devler arenasında olan olay, epey ses getirdi. Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e gol atan Juventus'un Arjantinli yıldızı Dybala asker selamı vermiş ve büyük beğeni toplamıştı. Merih Demiral'dan da Dybala paylaşımı geldi. İşte o paylaşım...

27 Kasım 2019 Çarşamba 18:50 Güncelleme: 27.11.2019 18:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





