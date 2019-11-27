Merih Demiral'dan Dybala paylaşımı - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Merih Demiral'dan Dybala paylaşımı

Merih Demiral'dan Dybala paylaşımı

Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus - Atletico Madrid maçında dikkat çekici bir olay meydana gelmişti. Milli takımımızda futbolcuların verdiği asker selamları UEFA'nın incelemesine maruz kalırken, Devler arenasında olan olay, epey ses getirdi. Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e gol atan Juventus'un Arjantinli yıldızı Dybala asker selamı vermiş ve büyük beğeni toplamıştı. Merih Demiral'dan da Dybala paylaşımı geldi. İşte o paylaşım...
27 Kasım 2019 Çarşamba 18:50 Güncelleme: 27.11.2019 18:55
Merih Demiral'dan Dybala paylaşımı

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda oynanan Juventus-Atletico Madrid karşılaşmasında İtalyan ekibinin yıldızı Paulo Dybala'dan asker selamıyla gol sevinci gelmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Merih Demiral'dan Dybala paylaşımı

Mücadelenin 45+2. dakikasında Atletico Madrid ağlarını sarsan Arjantinli yıldız, golden sonra yedek kulübesine doğru giderek asker selamı verdi.

Merih Demiral'dan Dybala paylaşımı

Yedek kulübesindeki milli futbolcumuz Merih Demiral'a jest yapan Dybala, ardından Demiral'a sarılarak sevincini paylaştı.

Merih Demiral'dan Dybala paylaşımı

Bilindiği üzere UEFA, Milli Takım'ın Fransa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada attığı golden sonra verilen asker selamına soruşturma başlatmıştı.

Merih Demiral'dan Dybala paylaşımı

DYBALA'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Dybala, "İlk olarak çeneme yaptığım hareket kız arkadaşım içindi. Bunu bir filmde gördük ve aşkın işaretiydi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN