Merih Demiral'dan Dybala paylaşımı

Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus - Atletico Madrid maçında dikkat çekici bir olay meydana gelmişti. Milli takımımızda futbolcuların verdiği asker selamları UEFA'nın incelemesine maruz kalırken, Devler arenasında olan olay, epey ses getirdi. Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e gol atan Juventus'un Arjantinli yıldızı Dybala asker selamı vermiş ve büyük beğeni toplamıştı. Merih Demiral'dan da Dybala paylaşımı geldi. İşte o paylaşım...
27 Kasım 2019 Çarşamba 18:50
Güncelleme: 27.11.2019 18:55
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Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda oynanan Juventus-Atletico Madrid karşılaşmasında İtalyan ekibinin yıldızı Paulo Dybala'dan asker selamıyla gol sevinci gelmişti.
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Mücadelenin 45+2. dakikasında Atletico Madrid ağlarını sarsan Arjantinli yıldız, golden sonra yedek kulübesine doğru giderek asker selamı verdi.
Yedek kulübesindeki milli futbolcumuz Merih Demiral'a jest yapan Dybala, ardından Demiral'a sarılarak sevincini paylaştı.
Bilindiği üzere UEFA, Milli Takım'ın Fransa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada attığı golden sonra verilen asker selamına soruşturma başlatmıştı.
DYBALA'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Dybala, "İlk olarak çeneme yaptığım hareket kız arkadaşım içindi. Bunu bir filmde gördük ve aşkın işaretiydi.