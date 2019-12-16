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16 Aralık 2019, Pazartesi
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'de dönemi sona erdi

PSV'de Van Bommel dönemi sona erdi

(Eredivisie) ekibi 'de teknik direktör Mark ile yollar ayrıldı. PSV, bu sezon Eredivisie'de 17 hafta sonunda 31 puan toplayarak lider Ajax'ın 10 puan gerisinde 4. sırada yer aldı.

Kulübü, 42 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı 'in görevine son verildiğini duyurdu.

Bommel, geçen yıl Phillip Cocu'nun ayrılarak 'ye gitmesinin ardından PSV'nin başına geçmişti. Görevde 18 ay kalan Van Bommel'in çalıştırdığı PSV, bu sezon Eredivisie'de 17 hafta sonunda 31 puan toplayarak lider Ajax'ın 10 puan gerisinde 4. sırada yer aldı.

  1. 16.12.2019
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