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16 Aralık 2019, Pazartesi
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'ın yeni takımı belli oldu!

Ümit Özat'ın yeni takımı belli oldu!

Teknik direktör , Bosna Hersek Premier Lig takımlarından Çelik ile anlaştı. Geçen sezon 12 takımlı ligi 7. sırada bitiren Zenica şehrinin temsilcisi, bu sezon ise 19 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgiyle 9. sırada yer alıyor.

Teknik direktör , Bosna Hersek Premier Lig takımlarından Çelik ile anlaştı.

Son olarak 1. Lig takımlarından 'u çalıştıran Ümit Özat, Türk iş adamı Olgun Aydın'ın sahibi olduğu ve başkanlığını yaptığı kulüple 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Geçen sezon 12 takımlı ligi 7. sırada bitiren Zenica şehrinin temsilcisi, bu sezon ise 19 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgiyle 9. sırada yer alıyor.

  1. 16.12.2019
  2. Güncelleme: 16.12.2019 21:29
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