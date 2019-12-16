Ümit Özat'ın yeni takımı belli oldu!
Teknik direktör Ümit Özat, Bosna Hersek Premier Lig takımlarından Çelik ile anlaştı. Geçen sezon 12 takımlı ligi 7. sırada bitiren Zenica şehrinin temsilcisi, bu sezon ise 19 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgiyle 9. sırada yer alıyor.
Teknik direktör Ümit Özat, Bosna Hersek Premier Lig takımlarından Çelik ile anlaştı.
Son olarak TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'u çalıştıran Ümit Özat, Türk iş adamı Olgun Aydın'ın sahibi olduğu ve başkanlığını yaptığı kulüple 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı.
Geçen sezon 12 takımlı ligi 7. sırada bitiren Zenica şehrinin temsilcisi, bu sezon ise 19 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgiyle 9. sırada yer alıyor.
- 16.12.2019
- Güncelleme: 16.12.2019 21:29
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