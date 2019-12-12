Juventus'ta Merih Demiral çılgınlığı!

İtalyan devi Juventus, Şampiyonlar Ligi son maçında Alman ekibi Bayer Leverkusen'e konuk oldu. Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral de mücadeleye ilk 11'de başladı. Başarılı savunmacı gösterdiği performansla beğenileri toplarken İtalyan gazeteciler ve Juventuslu taraftarlar Merih için 'Neden savunmada bu kadar sorun yaşadığımız ligde Merih oynamıyor?' sorusunu sordu. Juventus taraftarları Merih'e 'Türk generali' lakabını taktı. İşte detaylar...