Juventus'ta Merih Demiral çılgınlığı!

İtalyan devi Juventus, Şampiyonlar Ligi son maçında Alman ekibi Bayer Leverkusen'e konuk oldu. Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral de mücadeleye ilk 11'de başladı. Başarılı savunmacı gösterdiği performansla beğenileri toplarken İtalyan gazeteciler ve Juventuslu taraftarlar Merih için 'Neden savunmada bu kadar sorun yaşadığımız ligde Merih oynamıyor?' sorusunu sordu. Juventus taraftarları Merih'e 'Türk generali' lakabını taktı. İşte detaylar...
12 Aralık 2019 Perşembe 12:20
Güncelleme: 12.12.2019 12:49
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Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Leverkusen'ı 2-0 yendiği karşılaşmaya milli futbolcumuz Merih Demiral damga vurdu.
Juventus teknik direktörü Sarri'nin sezon başından bu yana forma şansı vermediği ve ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin son maçında sahaya sürdüğü Merih, Leverkusen karşısındaki performansıyla adeta parmak ısırttı.
Leverkusen'in mutlak iki gol pozisyonunu engelleyen ve ikili mücadelerin yüzde 91'ini kazanarak yüzde 92 isabetli pas yüzdesi ile mücadele eden Merih, maçın adamı seçildi.
MERİH'İN İSTATİSTİKLERİ Top kapma: 3 Şut bloklama: 2 Top uzaklaştırma: 1 Pas isabeti: Yüzde 92 (47/51) İkili mücadele kazanma: Yüzde 91
"ALTERNATİF BİR İSİMDEN FAZLASI" Merih'in performansını UEFA'ya yorumlayan İtalyan gazeteci Paolo Menicucci, "Merih muazzam bir performans sergiledi ve Juventus'un en fazla göze batan futbolcusu oldu.