Juventuslu Merih Demiral'dan geceye damga vuran hareket! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Juventuslu Merih Demiral'dan geceye damga vuran hareket! 

Juventuslu Merih Demiral'dan geceye damga vuran hareket! 

Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Bayer Leverkusen'i konuk ettiği maça milli oyuncu Merih Demiral damga vurdu. Kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Demiral, önlediği yüzde yüz gol pozisyonuyla geceye damga vuran isim olurken genç oyuncuya ilk tebrik tecrübeli file bekçisi Gianluigi Buffon'dan geldi. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk karşılaşmada galibiyet yaşayan Milli futbolcu inanılmaz performasıyla alkış topladı. Yıldız futbolcunun bu performansı sosyal medyada da gündem oldu.
12 Aralık 2019 Perşembe 01:09
Juventuslu Merih Demiral'dan geceye damga vuran hareket!

Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında Juventus, deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geldi.

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Juventuslu Merih Demiral'dan geceye damga vuran hareket!

Bay Arena'da oynanan mücadeleyi Juventus 2-0'lık skorla kazandı ve 5 galibiyet ve 1 beraberlikle son 16 turuna adını yazdırdı.

Juventuslu Merih Demiral'dan geceye damga vuran hareket!

Juventus'a galibiyeti getieren goller, 75. dakikada Dybala'nın asistinde Cristiano Ronaldo ve 90+2. dakikada Higuain'den geldi.

Juventuslu Merih Demiral'dan geceye damga vuran hareket!

MERİH DEMİRAL'DEN İYİ PERFORMANS

Juventus'ta De Ligt'in olmadığı maçta milli oyuncumuz Merih Demiral lk kez çıktığı Şampiyonlar Ligi maçında iyi bir performans sergiledi ve taraftarlarından da alkış almayı başardı.

Juventuslu Merih Demiral'dan geceye damga vuran hareket!

Grupta sadece Atletico Madrid deplasmanında 2-2'lik sonuçla puan kaybı yaşayan Juventus, lider olarak son 16 turuna geçiş yaptı.

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