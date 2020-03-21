Merih Demiral'ın koronavirüs test sonucu belli oldu! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
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Merih Demiral'ın koronavirüs test sonucu belli oldu!

Merih Demiral'ın koronavirüs test sonucu belli oldu!

'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral yüreğimize su serpti. Genç yıldızın formasını giydiği Juventus'ta 3 futbolcunun koronavirüs çıkmasının ardından tüm takıma test yapıldı. Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı.

Merih Demiral'dan sevindirici haber geldi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa'da en çok İtalya'da kendisini göstermişti. Çizme'de vaka sayısı binleri bulurken birçok kişi de hayatını kaybetti. Spor müsabakalarının da ertelendiği İtalya'nın takımında 3 ismin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Torino ekibinde yıldız futbolcular Blase Matuidi, Dybala ve Rugani koronavirüse yakalandı. Bu vakaların ardından Juventus takımı bütün futbolcularına Kovid-19 testi yaptırma kararı almıştı.

MERİH BU TEHLİKEYİ DE SAVUŞTURDU!
Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'a yapılan koronavirüs testi negatif çıktı.

  1. 21.03.2020
  2. Güncelleme: 21.03.2020 23:28
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