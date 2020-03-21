Merih Demiral'ın koronavirüs test sonucu belli oldu!
Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral yüreğimize su serpti. Genç yıldızın formasını giydiği Juventus'ta 3 futbolcunun koronavirüs çıkmasının ardından tüm takıma test yapıldı. Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı.
Merih Demiral'dan sevindirici haber geldi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa'da en çok İtalya'da kendisini göstermişti. Çizme'de vaka sayısı binleri bulurken birçok kişi de hayatını kaybetti. Spor müsabakalarının da ertelendiği İtalya'nın Juventus takımında 3 ismin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Torino ekibinde yıldız futbolcular Blase Matuidi, Dybala ve Rugani koronavirüse yakalandı. Bu vakaların ardından Juventus takımı bütün futbolcularına Kovid-19 testi yaptırma kararı almıştı.
MERİH BU TEHLİKEYİ DE SAVUŞTURDU!
Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'a yapılan koronavirüs testi negatif çıktı.
- 21.03.2020
- Güncelleme: 21.03.2020 23:28
- Hangi ilde ne kadar Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarı var! İşte cevabı...
- Fenerbahçe'ye koronavirüs açıklaması sonrası destek mesajları!
- Beşiktaş'ın yıldızı Kevin-Prince Boateng'i görenler tanıyamıyor!
- İşte Mbaye Diagne'nin yeni adresi! Galatasaray'a ciddi gelir...
- Yılmaz Vural'dan çarpıcı sözler! "Fenerbahçe'de her transfer fiyasko"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Merih Demiral'ın koronavirüs test sonucu belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.