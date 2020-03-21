Milan'da Paolo Maldini ve oğlu Daniel koronavirüse yakalandı
İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da sportif direktörlük görevini yürüten Paolo Maldini ve U19 Takımı'nda forma giyen oğlu Daniel Maldini'nin koronavirüs testleri pozitif çıktı.
İtalya'da yayılan koronavirüs salgını, Serie A ekiplerini de etkilemeye devam ederken, AC Milan bugün gelen haberle şok yaşadı.
Kulüpten yapılan açıklamada, kulüpte sportif direktörlük görevini yürüten Paolo Maldini ve U19 takımında forma giyen 18 yaşındaki oğlu Daniel Maldini'nin koronavirüse yakalandığı belirtildi.
Paolo ve Daniel'in evlerinde karantina altına alındığı kaydedilirken, her ikisinin de durumunun iyi olduğu ve kimseye temas etmeden evde iki hafta geçirdikleri ifade edildi.
- 21.03.2020
- Güncelleme: 21.03.2020 22:53
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