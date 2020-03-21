Milan'da Paolo Maldini ve oğlu Daniel koronavirüse yakalandı - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Milan'ın efsane ismi koronavirüse yakalandı!

Milan'da ve oğlu koronavirüse yakalandı

Milan'da Paolo Maldini ve oğlu Daniel koronavirüse yakalandı

Serie A ekiplerinden Milan'da sportif direktörlük görevini yürüten ve Takımı'nda forma giyen oğlu Maldini'nin testleri pozitif çıktı.

'da yayılan salgını, Serie A ekiplerini de etkilemeye devam ederken, AC Milan bugün gelen haberle şok yaşadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kulüpte sportif direktörlük görevini yürüten ve takımında forma giyen 18 yaşındaki oğlu Maldini'nin koronavirüse yakalandığı belirtildi.

Paolo ve Daniel'in evlerinde karantina altına alındığı kaydedilirken, her ikisinin de durumunun iyi olduğu ve kimseye temas etmeden evde iki hafta geçirdikleri ifade edildi.

  1. 21.03.2020
  2. Güncelleme: 21.03.2020 22:53
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