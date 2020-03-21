İtalya'da yılın takası! Hakan Çalhanoğlu Napoli yolunda...
Koronavirüsün etkisini en çok gösterdiği ülkelerden biri olan İtalya'da transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Ibrahimovi'in takımdan ayrılacağı iddiaları üzerine forvet arayışlarına giren Milan'ın Napoli'de forma giyen Milik'i Hakan Çalhanoğlu takası ile kadrosuna katabileceği iddia edildi.
Koronavirüsün en çok can aldığı ülkelerden biri olan İtalya'da ligler ertelense de, transfer haberleri gelmeye devam ediyor.
Ibrahimovic'in takımdan ayrılacağı iddiaları üzerine forvet arayışlarına başlayan Milan'ın, Napoli'nin golcü futbolcusu Arkadiusz Milik'e kancayı taktığı öğrenildi.
İtalyan basını, Napoli ve Milan'ın bu transfer için takas yolunu kullanabileceğini yazdı.
GATTUSO TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR
Haberde, Napoli'yi çalıştıran Gennaro Gattuso'nun eski oyuncusu Hakan Çalhanoğlu'nu takımda görmek istediği belirtildi.
İki kulübün Milik-Hakan takası konusunda ilerleyen günlerde bir araya gelmesi bekleniyor.
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İtalya'da yılın takası! Hakan Çalhanoğlu Napoli yolunda... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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