İtalya'da yılın takası! Hakan Çalhanoğlu Napoli yolunda... - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
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'da yılın takası! yolunda...

İtalya'da yılın takası! Hakan Çalhanoğlu Napoli yolunda...

Koronavirüsün etkisini en çok gösterdiği ülkelerden biri olan 'da iddiaları gelmeye devam ediyor. Ibrahimovi'in takımdan ayrılacağı iddiaları üzerine forvet arayışlarına giren Milan'ın 'de forma giyen Milik'i takası ile kadrosuna katabileceği iddia edildi.

Koronavirüsün en çok can aldığı ülkelerden biri olan 'da ligler ertelense de, haberleri gelmeye devam ediyor.

Ibrahimovic'in takımdan ayrılacağı iddiaları üzerine forvet arayışlarına başlayan Milan'ın, 'nin golcü futbolcusu Arkadiusz Milik'e kancayı taktığı öğrenildi.

İtalyan basını, Napoli ve Milan'ın bu transfer için takas yolunu kullanabileceğini yazdı.

GATTUSO TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR

Haberde, Napoli'yi çalıştıran Gennaro Gattuso'nun eski oyuncusu 'nu takımda görmek istediği belirtildi.

İki kulübün Milik-Hakan takası konusunda ilerleyen günlerde bir araya gelmesi bekleniyor.

  1. 21.03.2020
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