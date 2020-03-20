Merih Demiral'ın koronavirüs test sonucu açıklandı!

Koronavirüsten en çok zarar gören ülkelerden olan İtalya'da Juventus'ta iki futbolcu Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'nin virüs testleri pozitif çıkmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada bu iki oyuncu dışında hiçbir futbolcuda, teknik heyet ve kulüp çalışanlarında Koronavirüse rastlanmadığı belirtildi. Dolayısyla Torino ekibinde forma giyen A Milli Futbol Takımımız oyuncusu Merih Demiral'da da virüse rastlanmamış oldu.

Juventus'ta kulüp başkanı Agnelli dahil tüm çalışanlar karantinaya alınmıştı.