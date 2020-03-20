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20 Mart 2020, Cuma
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Haberler İtalya Serie A Resmi açıklama! Merih Demiral'ın koronavirüs testi...

'ın koronavirüs test sonucu açıklandı!

Merih Demiral'ın koronavirüs test sonucu açıklandı!

İtalya Serie A'da forma giyen milli yıldızımız için müjdeli haber... kulübünün yaptığı resmi açıklamada Merih Demiral'ın koronavirüs testinin negatif çıktığı açıklandı.

Koronavirüsten en çok zarar gören ülkelerden olan İtalya'da 'ta iki futbolcu Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'nin virüs testleri pozitif çıkmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada bu iki oyuncu dışında hiçbir futbolcuda, teknik heyet ve kulüp çalışanlarında Koronavirüse rastlanmadığı belirtildi. Dolayısyla Torino ekibinde forma giyen A Milli Futbol Takımımız oyuncusu 'da da virüse rastlanmamış oldu.

Juventus'ta kulüp başkanı Agnelli dahil tüm çalışanlar karantinaya alınmıştı.

  1. 20.03.2020
  2. Güncelleme: 20.03.2020 16:31
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