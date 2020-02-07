MAÇ SONUCU | Roma 2 - 3 Bologna - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
07 Şubat 2020, Cuma
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MAÇ SONUCU | 2 - 3 Bologna

MAÇ SONUCU | Roma 2 - 3 Bologna

A'da 23. haftanın açılış maçında , sahasında Bologna'ya 3-2 yenilerek ilk 4 yolunda ağır darbe aldı. Bologna'yı zafere taşıyan golleri ile (2) atarken, milli futbolcu 'in 57 dakika sahada kaldığı Roma'nın golleri ise (k.k.) ve 'dan geldi. Roma'da Cristante 80'de gördü.

A'da 23. haftanın açılış maçında ile Bologna karşı karşıya geldi. Konuk ekip Bologna, zorlu maçta rakibini 3-2 mağlup etti.

Bologna'yı zafere taşıyan golleri 16'da ile 26 ve 51'de kaydetti.

Ev sahibinin sayıları ise 22'de (kendi kalesine) ile 72'de Henrikh Mikhitaryan'dan geldi.

Roma'da Bryan Cristante 80. dakikada görüp takımını 10 kişi bıraktı.

Ev sahibinde maça 11'de başlayan milli futbolcu 57. dakikada yerini Carles Perez'e bıraktı.

5. sıradaki Roma 39 puanda kalırken, Bologna ise puanını 33 yapıp maç fazlasıyla 6. sıraya tırmandı.

  1. 08.02.2020
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