MAÇ SONUCU | Roma 2 - 3 Bologna
İtalya Serie A'da 23. haftanın açılış maçında Roma, sahasında Bologna'ya 3-2 yenilerek ilk 4 yolunda ağır darbe aldı. Bologna'yı zafere taşıyan golleri Riccardo Orsolini ile Musa Barrow (2) atarken, milli futbolcu Cengiz Ünder'in 57 dakika sahada kaldığı Roma'nın golleri ise Stefano Denswil (k.k.) ve Henrikh Mkhitaryan'dan geldi. Roma'da Cristante 80'de kırmızı kart gördü.
İtalya Serie A'da 23. haftanın açılış maçında Roma ile Bologna karşı karşıya geldi. Konuk ekip Bologna, zorlu maçta rakibini 3-2 mağlup etti.
Bologna'yı zafere taşıyan golleri 16'da Riccardo Orsolini ile 26 ve 51'de Musa Barrow kaydetti.
Ev sahibinin sayıları ise 22'de Stefano Denswil (kendi kalesine) ile 72'de Henrikh Mikhitaryan'dan geldi.
Roma'da Bryan Cristante 80. dakikada kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı.
Ev sahibinde maça 11'de başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder 57. dakikada yerini Carles Perez'e bıraktı.
5. sıradaki Roma 39 puanda kalırken, Bologna ise puanını 33 yapıp maç fazlasıyla 6. sıraya tırmandı.
- 08.02.2020
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