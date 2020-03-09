Sassuolo 3-0 Brescia | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 26. haftasında Brescia'yı konuk eden Sassuolo, rakibini Francesco Caputo (2) ve Jeremie Boga'nın golleriyle 3-0 mağlup etti. Son 6 haftada 4. galibiyetini alan Sassuolo puanını 32'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 11 haftaya çıkan son sıradaki Brescia ise 16 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın rahat takımlarından Sassuolo, 26. haftada konuk ettiği son sıradaki Brescia'yı 3-0'lık skorla devirdi.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 45 ve 61'de Francesco Caputo ile 74'te Jeremie Boga kaydetti.
11. sıradaki Sassuolo bu sonuçla puanını 32'ye çıkardı. Ligde kalma umutları iyice azalan Brescia ise haftayı 16 puanla yine son sırada kapattı.
- 09.03.2020
- Galatasaray taraftarı Sivasspor maçı sonrası çıldırdı! "Kulübün kapısından geçmesin"
- Arsenal'den tarihi karar! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
- Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Küme düşecek takımlar...
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
- Süper Lig'de zirve yarışı nefes kesiyor! 25. hafta sonunda ilginç tablo
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
-
Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Sassuolo 3-0 Brescia | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.