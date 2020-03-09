Sassuolo 3-0 Brescia | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın rahat takımlarından Sassuolo, 26. haftada konuk ettiği son sıradaki Brescia'yı 3-0'lık skorla devirdi.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 45 ve 61'de Francesco Caputo ile 74'te Jeremie Boga kaydetti.

11. sıradaki Sassuolo bu sonuçla puanını 32'ye çıkardı. Ligde kalma umutları iyice azalan Brescia ise haftayı 16 puanla yine son sırada kapattı.