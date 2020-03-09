Sassuolo 3-0 Brescia | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler İtalya Serie A Sassuolo Brescia'ya acımadı!

3-0 Brescia | MAÇ SONUCU

Sassuolo 3-0 Brescia | MAÇ SONUCU

A'nın 26. haftasında Brescia'yı konuk eden , rakibini (2) ve 'nın golleriyle 3-0 mağlup etti. Son 6 haftada 4. galibiyetini alan Sassuolo puanını 32'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 11 haftaya çıkan son sıradaki Brescia ise 16 puanda kaldı.

A'nın rahat takımlarından , 26. haftada konuk ettiği son sıradaki Brescia'yı 3-0'lık skorla devirdi.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 45 ve 61'de ile 74'te kaydetti.

11. sıradaki Sassuolo bu sonuçla puanını 32'ye çıkardı. Ligde kalma umutları iyice azalan Brescia ise haftayı 16 puanla yine son sırada kapattı.

  1. 09.03.2020
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