İtalya'da tüm spor aktiviteleri 3 Nisan'a kadar askıda! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Futbol Flaş koronavirüs kararı! 3 Nisan'a kadar tüm ligler iptal!

'da tüm spor aktiviteleri 3 Nisan'a kadar askıda!

İtalya'da tüm spor aktiviteleri 3 Nisan'a kadar askıda!

Koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülke olan 'da flaş bir karar alındı. İtalya 'nden yapılan açıklamada, Serie A dahil olmak üzere tüm spor aktivitelerinin 3 Nisan'a kadar askıya alındığı ifade edildi.

'de başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs spor organizasyonlarını da olumsuz anlamda etkilemeye devam ediyor.

Koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülke olan 'da ölümler her geçen gün artarken, bu durum yetkilileri de harekete geçirdi.

İtalya bugün yaptığı toplantıda, futboldaki maçların seyircisiz oynanmasının yeterli bir önlem olmadığına kanaat getirerek, futbol dahil tüm spor organizasyonlarını 3 Nisan'a kadar askıya aldı. Yaşanan bu gelişme, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bir bölümünün İtalya'da oynanacak olmasından dolayı turnuvanın ertelenme olasılığını da gündeme getiriyor.

Resmi rakamlara göre şu ana kadar İtalya'da koronavirüs nedeniyle 463 kişi hayatını kaybetti.

  1. 09.03.2020
  2. Güncelleme: 09.03.2020 21:07
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