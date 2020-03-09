İtalya'da tüm spor aktiviteleri 3 Nisan'a kadar askıda!

Çin'de başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs spor organizasyonlarını da olumsuz anlamda etkilemeye devam ediyor.

Koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülke olan İtalya'da ölümler her geçen gün artarken, bu durum yetkilileri de harekete geçirdi.

İtalya Olimpiyat Komitesi bugün yaptığı toplantıda, futboldaki maçların seyircisiz oynanmasının yeterli bir önlem olmadığına kanaat getirerek, futbol dahil tüm spor organizasyonlarını 3 Nisan'a kadar askıya aldı. Yaşanan bu gelişme, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bir bölümünün İtalya'da oynanacak olmasından dolayı turnuvanın ertelenme olasılığını da gündeme getiriyor.



Resmi rakamlara göre şu ana kadar İtalya'da koronavirüs nedeniyle 463 kişi hayatını kaybetti.