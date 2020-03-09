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09 Mart 2020, Pazartesi
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Koronavirüs nedeniyle ertelendi

Koronavirüs nedeniyle FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri ertelendi

Koronavirüs salgını tüm dünyada spor faaliyetlerini etkilerken, 2022 karşılaşmaları da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

'dan yapılan açıklamada, 23-31 Mart ve 1-9 Haziran tarihlerinde oynanması planlanan Asya eleme maçlarının, koronavirüs yüzünden artan sağlık endişeleri sebebiyle ertelendiği duyuruldu.

Kararın Asya Futbol Konfederasyonu ile ortak alındığı belirtilirken, karşılaşmaların oynanacağı tarihlerin daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

  1. 09.03.2020
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