Fenerbahçe ve Galatasaray'ın koronavirüs endişesi!
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını futbolu da vurmuş durumda... Avrupa'nın çeşitli liglerinde maçlar ertelenirken, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde koronavirüs endişesiyle seyircisiz maçlar oynandı. Kovid-19 salgını Fas'ta da etkisini gösterirken, ülkemiz takımlarından Fenerbahçe ve Galatasaray'ı da düşündürüyor. Afrika Kupası'na oyuncu gönderen iki takımda Nabil Dirar ve Younes Belhanda, Fas Milli Takımı'nın kadrosuna dahil edildi.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ı koronavirüs endişesi sardı. Fas Milli Takımı'nın Orta Afrika Cumhuriyeti ile yapacağı Afrika Kupası Elemesi karşılaşması kadrosuna Türkiye'den 3 isim çağırıldı.
Açıklanan 49 kişilik geniş kadroda yer alan Galatasaraylı Younes Belhanda'nın yanı sıra Fenerbahçe'den Nabil Dirar ve Yeni Malatyaspor'dan Issam Chebake'nin dahil edildiği açıklandı.
23-31 Mart tarihleri arasında kamp yapacağı açıklanan Fas Milli Takımı'nın teknik direktörü Vahid Halilodzic'in önümüzdeki günlerde kadrosunu 23'e indirmesi bekleniyor.
2021 Afrika Kupası Elemeleri'nde Fas, 27 Mart ve 31 Mart tarihlerinde Orta Afrika Cumhuriyeti'yle iki maç oynayacak.
KORONAVİRÜS ENDİŞESİ
Oyuncuların kulüpleri ise koronavirüs nedeniyle endişeleniyor. Fas'ta yaşanan koronavirüs vakaları sonrası, federasyon kararıyla tüm profesyonel ve amatör futbol maçları için seyircisiz oynanması kararı çıkmıştı.
- 08.03.2020
- Güncelleme: 08.03.2020 17:14
- Merih Demiral'a sürpriz! Kadın Milli Takımı forma hediye etti | İZLEYİN
- Erman Toroğlu: Trabzonspor'un sayılmayan golünden önce faul yok
- ÖZET İZLE | Beşiktaş 0-2 Atletico Madrid | Vodafone Kupası
- Zeki Murat Göle: Bize yakışmayan bir sonuç
- Fenerbahçe'nin sayılmayan golünde faul var mı? Toroğlu açıkladı!
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
-
Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın koronavirüs endişesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.