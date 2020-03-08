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08 Mart 2020, Pazar
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ve 'ın koronavirüs endişesi!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın koronavirüs endişesi!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını futbolu da vurmuş durumda... Avrupa'nın çeşitli liglerinde maçlar ertelenirken, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde koronavirüs endişesiyle seyircisiz maçlar oynandı. Kovid-19 salgını Fas'ta da etkisini gösterirken, ülkemiz takımlarından ve 'ı da düşündürüyor. 'na oyuncu gönderen iki takımda ve , Fas 'nın kadrosuna dahil edildi.

ve 'ı koronavirüs endişesi sardı. Fas 'nın Cumhuriyeti ile yapacağı Elemesi karşılaşması kadrosuna Türkiye'den 3 isim çağırıldı.

Açıklanan 49 kişilik geniş kadroda yer alan Galatasaraylı 'nın yanı sıra Fenerbahçe'den ve 'dan Issam Chebake'nin dahil edildiği açıklandı.

23-31 Mart tarihleri arasında kamp yapacağı açıklanan Fas Milli Takımı'nın teknik direktörü Vahid Halilodzic'in önümüzdeki günlerde kadrosunu 23'e indirmesi bekleniyor.

2021 Afrika Kupası Elemeleri'nde Fas, 27 Mart ve 31 Mart tarihlerinde Orta Afrika Cumhuriyeti'yle iki maç oynayacak.

KORONAVİRÜS ENDİŞESİ

Oyuncuların kulüpleri ise koronavirüs nedeniyle endişeleniyor. Fas'ta yaşanan koronavirüs vakaları sonrası, federasyon kararıyla tüm profesyonel ve amatör maçları için seyircisiz oynanması kararı çıkmıştı.

  1. 08.03.2020
  2. Güncelleme: 08.03.2020 17:14
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