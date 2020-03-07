Fenerbahçe derbisinde parmak ısırtmıştı! Fulham'dan flaş Seri kararı...
Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda Premier Lig ekibi Fulham'dan kadrosuna kattığı Jean Michael Seri, son haftalardaki yükselen grafiği ile göz dolduruyor. Seri'nin bonservisini elinde bulunduran Fulham, 28 yaşındaki oyuncu için beklenmedik bir hamlede bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Galatasaray'da son haftalarda yüzler gülüyor... Sarı-kırmızılılar oynadığı 8 lig maçının 8'ini de kazanmasının yanında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 yıl sonra yenerek uzun bir seriye son vermişti.
Son haftalarda hem oyun olarak hem de bireysel manada yükselen bir grafik çizen sarı-kırmızılılarda yaz transfer döneminde Fulham'dan kiralık olarak kadroya katılan Jean Michael Seri, özellikle Fenerbahçe derbisinde gösterdiği kusursuz performansla takımının galibiyetinde büyük bir rol üstlenmişti. Bu karşılaşma sonrasında 24. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği karşısında oynanan mücadelede de 90 dakika sahada kalmış başarılı bir performans sergilemişti.
Jean Michael Seri'den derbi sonrası ilk açıklama! https://t.co/a69d5Jqn7g— Fotomaç (@fotomac) February 27, 2020
Forma giydiği ilk haftalarda beklentilerin altında kalmasına rağmen son haftalardaki performansıyla göz dolduran Fildişili oyuncunun son haftalardaki yükselen grafiği eski takımı Fulham'ın da dikkatini çekti... İngiltere'de Championship'e düştükten sonra Seri'nin alt ligde oynamak istememesi üzerine oyuncuyu Galatasaray'a kiralayan Fulham, Seri'nin son haftalardaki yükselen form grafiğini yakından takip ediyor.
Şu sıralar Championship'te West Brom ve Leeds United'la zirve mücadelesi veren Fulham'ın, Premier Lig'e çıkması durumunda Seri'yi yeniden kadroya dahil etmeyi planladığı öğrenildi. Ancak takım alt ligde kalırsa, 28 yaşındaki oyuncunun tekrar kiralanmasına izin verilecek.
Güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olan Fildişilil oyuncu sarı-kırmızılı formayla çıktığı 27 mücadelede 2000 dakika sahada kalırken takımına 1 gol ve 2 asistlik bir katkı sağladı.
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Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Fenerbahçe derbisinde parmak ısırtmıştı! Fulham'dan flaş Seri kararı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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