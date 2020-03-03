Seri kendini buldu
İlk yarıda dökülen Michael Seri de Galatasaray'ın vazgeçilmez ismi oldu.
İlk yarıda dökülen Michael Seri de Galatasaray'ın vazgeçilmez ismi oldu. Nzonzi'nin ayrılması ve Belhanda'nın kulübeye çekilmesi ile sazı eline alan tecrübeli futbolcu, hem 6 hem de 8 numara da etkili olarak Terim'in demirbaşlarından birisi haline geldi.
- 3.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
Seri kendini buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.