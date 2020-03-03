Seri kendini buldu

İlk yarıda dökülen Michael Seri de Galatasaray'ın vazgeçilmez ismi oldu. Nzonzi'nin ayrılması ve Belhanda'nın kulübeye çekilmesi ile sazı eline alan tecrübeli futbolcu, hem 6 hem de 8 numara da etkili olarak Terim'in demirbaşlarından birisi haline geldi.