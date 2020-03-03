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03 Mart 2020, Salı
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Seri kendini buldu

Seri kendini buldu

İlk yarıda dökülen de 'ın vazgeçilmez ismi oldu.

İlk yarıda dökülen de 'ın vazgeçilmez ismi oldu. Nzonzi'nin ayrılması ve 'nın kulübeye çekilmesi ile sazı eline alan tecrübeli futbolcu, hem 6 hem de 8 numara da etkili olarak Terim'in demirbaşlarından birisi haline geldi.

  1. 3.3.2020
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