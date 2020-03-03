Hazırlıklar başladı

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. 3-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 çift kale maç yaptı. Bugün izin yapacak olan sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına çarşamba günü devam edecek. Sakatlığı bulunan Lemina dün kondisyonerler ve fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı özel çalışmalarını sürdürdü.