Türk Telekom Stadyumu'nda sessiz çığlık - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Türk Telekom Stadyumu'nda sessiz çığlık

Türk Telekom Stadyumu'nda sessiz çığlık

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Mehmetçiklerimiz anıldı. TT Stadyumu Türk Bayraklarıyla kıpkırmızı şekilde donanırken, bazı taraftarlar gözyaşlarına hakim olamadı. Başlama düdüğüyle birlikte şehitlerimiz için ilk 3 dakika statta çıt çıkmadı. İşte o anlardan kareler...

1 Mart 2020 Pazar 19:29 Güncelleme: 01.03.2020 19:29
Türk Telekom Stadyumu'nda sessiz çığlık

Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçta duygusal görüntüler vardı. Maçın oynandığı Türk Telekom Stadı'nın koltuklarına Türk bayrağı bırakılırken, fotoğrafları spor tabelasından gösterilen şehitlerin isimleri tek tek okundu. Taraftarlar, şehitlerin isimleri okunduğunda "Burada" diye karşılık verdi. Bu sırada bazı taraftarların gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türk Telekom Stadyumu'nda sessiz çığlık

Önünde Türk bayrağı, arkasında da "Mehmet" yazısının bulunduğu tişörtlerle ısınmaya çıkan Galatasaraylı futbolcular, asker selamı verdi.

Türk Telekom Stadyumu'nda sessiz çığlık

Gençlerbirliği ise karşılaşmada üzerinde Türk bayrağının olduğu forma ile mücadele etti. Takımlar maç öncesindeki seremoniye üzerinde "Milletimizin başı sağ olsun" yazısının olduğu pankartla çıkarken, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Türk Telekom Stadyumu'nda sessiz çığlık

Tribünde "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yapan taraftarlar, üzerlerinde "Milletimizin başı sağ olsun, şehitlerimizin mekanı cennet olsun", "Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır", "İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz", "Siz bizi Çanakkale'den iyi tanırsınız" ve "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır" yazılarının olduğu pankartlar açtı.

Türk Telekom Stadyumu'nda sessiz çığlık

SESSİZ ÇIĞLIK

Taraftarlar karşılaşmanın ilk üç dakikasında sessiz kalarak, tezahürat yapmadı.

Türk Telekom Stadyumu'nda sessiz çığlık
Türk Telekom Stadyumu'nda sessiz çığlık

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN