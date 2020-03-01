Türk Telekom Stadyumu'nda sessiz çığlık
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Mehmetçiklerimiz anıldı. TT Stadyumu Türk Bayraklarıyla kıpkırmızı şekilde donanırken, bazı taraftarlar gözyaşlarına hakim olamadı. Başlama düdüğüyle birlikte şehitlerimiz için ilk 3 dakika statta çıt çıkmadı. İşte o anlardan kareler...
Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçta duygusal görüntüler vardı. Maçın oynandığı Türk Telekom Stadı'nın koltuklarına Türk bayrağı bırakılırken, fotoğrafları spor tabelasından gösterilen şehitlerin isimleri tek tek okundu. Taraftarlar, şehitlerin isimleri okunduğunda "Burada" diye karşılık verdi. Bu sırada bazı taraftarların gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.
Tribünde "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yapan taraftarlar, üzerlerinde "Milletimizin başı sağ olsun, şehitlerimizin mekanı cennet olsun", "Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır", "İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz", "Siz bizi Çanakkale'den iyi tanırsınız" ve "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır" yazılarının olduğu pankartlar açtı.