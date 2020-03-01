İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'i
20 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup etmeyi başaran Galatasaray, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Kapalı gişe oynanacak maçta Cimbom 7 maçlık serisini geliştirmenin hesaplarını yapıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de zorlu karşılaşma öncesi futbolcularına uyarılarda bulundu. Terim ayrıca, Ankara temsilcisine karşı sahaya süreceği 11'i de netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'i...
1 Mart 2020 Pazar 06:48
Güncelleme: 01.03.2020 06:48
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Süper Lig'in ikinci devresine yaptığı çıkış ile damga vuran Galatasaray, bugün sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Ligde son 7 maçından galip ayrılan sarı-kırmızılılar, bu seriyi Başkent ekibi karşısında da sürdürmek istiyor.
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Cimbom, bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve son olarak ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup etti. Özellikle 20 yıl sonra Kadıköy'de gelen bu galibiyet taraftarları coştururken Gençlerbirliği maçı için özel hazırlıklar yapılıyor.
İLK MAÇ 0-0 BİTMİŞTİ
Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletleri günler öncesinden tükenirken taraftarlar takımı ve teknik heyeti bağırlarına basmanın planlarını yapıyor. Ayrıca tezahüratlar ve açılacak pankartlarla da hem takıma destek verilecek hem de Fenerbahçe'ye gönderme yapılacak.
Üst üste 8. galibiyetine imza atarak zirve iddiası ortaya koymak isteyen Galatasaray, ayrıca ilk yarıda 0-0 berabere kaldığı Gençlerbirliği'nden rövanşı da almak istiyor. Bu arada Gençlerbirliği de geçen hafta Ankaragücü'nü yenerek Başkent derbisini almıştı.
FEGHOULI VE ADEM SINIRDA
Gençlerbirliği maçı öncesi Adem Büyük ile SofianeFeghouli sarı kart ceza sınırında... İki oyuncu sarı kart görmeleri durumunda, 25. hafta deplasmandaki Demir Grup Sivasspor karşısında takımını yalnız bırakacak.