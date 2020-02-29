İşte Galatasaray'ın muhtemel Gençlerbirliği maçı 11'i
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 ile mağlup eden sarı-kırmızılılar son 7 haftadır puan kaybetmiyor... Ligin 24. haftasında sahasında başkent ekibi Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan sarı-kırmızılılar bu mücadeleden de 3 puanla ayrılmak istiyor. Galatasaray'ın Gençlerbirliği karşısında oynadığı müsabakalarda 51-23'lük galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Öte yandan derbi sonrası Fatih Terim'in nasıl 11 ile sahaya çıkacağı merak ediliyordu. İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'i.
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 23 haftada sarı-kırmızılılar, 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 45 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor. Başkent ekibi ise 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda aldığı 27 puanla 10. sırada bulunuyor.
96. RANDEVU
Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de bugüne kadar 95 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 52 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 23 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 21 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligde İstanbul ekibinin 161 golüne, Ankara temsilcisi 101 golle yanıt verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan maç 0-0 berabere sona ermişti.
7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ VAR
Süper Lig'de son 7 maçından galip ayrılan Galatasaray, bu seriyi Gençlerbirliği karşısında da sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'yi mağlup etti. Aslan söz konusu müsabakalarda 21 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.
LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Ligin ikinci yarısında çıkış yapan Galatasaray, savunmasıyla da ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 23 haftada 18 gol yedi ve bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom'un bu performansında Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın da payı çok büyük.