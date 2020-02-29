İşte Galatasaray'ın muhtemel Gençlerbirliği maçı 11'i

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Ligin ikinci yarısında çıkış yapan Galatasaray, savunmasıyla da ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 23 haftada 18 gol yedi ve bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom'un bu performansında Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın da payı çok büyük.