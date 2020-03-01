MAÇ SONUCU Galatasaray 3-0 Gençlerbirliği
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda konuk ettiği Gençlerbirliği'ni Radamel Falcao (2) ve Ryan Donk'un golleriyle 3-0 mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini aldı.
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 3. dakikasında Galatasaray, Ryan Donk'un golüyle 1-0 öne geçti.
33. dakikada Radamel Falcao, Mariano'nun asistinde farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının 69. dakikasında tekrar sahneye çıkan Falcao kendisinin 2, takımının 3. golünü ağlara gönderdi.
İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve sarı-kırmızılı ekip 3 puanı 3-0'lık skorla aldı.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 48'e yükseltirken, Gençlerbirliği 27 puanda kaldı.
FALCAO SON 6 MAÇINDA 7 GOL ATTI
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao, ligde forma giydiği son 6 maçta 7 kez ağları havalandırdı.
Falcao, bu sürede Fraport TAV Antalyaspor ve Gençlerbirliği'ne ikişer, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor ve Fenerbahçe'ye de birer gol attı.
Yıldız futbolcu, ligdeki gol sayısını ise 8'e çıkardı.
Müsabakada Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Ryan Donk ise bu sezon ligde gol sayısını 3 yaptı.
ANDONE 113 GÜN SONRA SAHADA
Galatasaray'da Rumen futbolcu Florin Andone, yaşadığı sakatlığın ardından 113 gün aradan sonra maça çıktı.
Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım 2019'da deplasmanda Gaziantep FK ile oynanan maçta sakatlanan Rumen futbolcu, 12 hafta aradan sonra formasına kavuştu.
Andone, karşılaşmada 79. dakikada Falcao'nun yerine oyuna dahil oldu.
TARAFTARDAN HAMZAOĞLU'NA SEVGİ GÖSTERİSİ
Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmanın son bölümünde Gençlerbirliği'ni çalıştıran eski teknik direktörleri Hamza Hamzaoğlu'na sevgi gösterisinde bulundu.
Taraftarlar, sarı-kırmızılı takımda 2014-2015 sezonunda üç kupa kazanan Hamzaoğlu lehine tezahürat yaptı.
Tecrübeli teknik adam da el sallayarak, taraftarı selamladı.
Bu arada karşılaşmayı 40 bin 35 biletli futbolseverin statta takip ettiği açıklandı.
- 01.03.2020
- Güncelleme: 01.03.2020 21:51
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Yorum
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OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
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Galatasaray'da 'Fenerbahçe kenetlenmesi'! O maç kapalı gişe...
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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