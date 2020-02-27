Galatasaray'da yıldız oyuncunun bonservisi alınıyor!

Terim'in neden Onyekuru'da ısrar ettiği, Nijeryalı futbolcunun yükselen formu ve katkısı ile anlaşılırken, sarı-kırmızılı yönetim de yaz döneminde bonservisi için 15 milyon euro verilen bir futbolcuyu 6 aylığına 750 bin euroya kiralayarak önemli bir işe imza attı.