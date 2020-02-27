Galatasaray'da yıldız oyuncunun bonservisi alınıyor!
Galatasaray'da üst üste alınan galibiyetlerle yüzler gülüyor. Sarı-kırmızılılar Ligdeki son 6 maçını kazanarak taraftarını mutlu ederken şampiyonluk yarışında da önemli bir noktaya geldi. 23 haftada topladığı 45 puanla Trabonzpor'un ardından 3. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, önümüzdeki hafta sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Öte yandan gelecek sezon hazırlıklarına da şimdiden başlayan Galatasaray'da bazı isimlerin geleceği de belli olmaya başladı. İşte yaşanan son gelişmeler...
27 Şubat 2020 Perşembe 16:56
Güncelleme: 27.02.2020 17:20
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Galatasaray'da önümüzdeki yaz planlamaları şimdiden yapılmaya başlandı. Sözleşmesi bitecek bazı oyuncular ve kiralık isimler için kararlar büyük oranda verilirken, sezonun kalanında gösterecekleri performanslar da etkili olacak. Bazı isimler içinse karar verildi.
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HENRY ONYEKURU Nijeryalı oyuncu, Florya'dan ev tuttu ve en azından 1 sezon daha Galatasaray'da kalmak istiyor. Galatasaray'ın planı ise Onyekuru'yu öncelikle bonservisiyle birlikte almak. Monaco ile görüşmelere kısa sürede başlamak isteyen Galatasaray, Onyekuru'nun ileride yüksek bir bonservisle satılacağını da düşünüyor.
GALATASARAY'IN İLK HEDEFİ İlk yarıdaki başarısız tablonun ardından ocak transfer dönemi için hazırladığı transfer listesinin ilk sırasına Onyekuru'nun ismini yazan teknik direktör Fatih Terim haklı çıktı.
Terim'in neden Onyekuru'da ısrar ettiği, Nijeryalı futbolcunun yükselen formu ve katkısı ile anlaşılırken, sarı-kırmızılı yönetim de yaz döneminde bonservisi için 15 milyon euro verilen bir futbolcuyu 6 aylığına 750 bin euroya kiralayarak önemli bir işe imza attı.
Genç yetenek ise bu süreçte Galatasaray'dan 650 bin euro kazanacak. Sarı-kırmızılılar devre arasında sıtmaya yakalanan ama hastalığın izlerini çabuk atlatan Onyekuru'yu gelecek sezon da elinde tutmak için şimdiden düğmeye bastı. Fatih Terim'in Onyekuru transferine öncelik verilmesini istediği bildirildi.