Ryan Donk golü attı selamı çaktı! İşte maçtan kareler - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Mart 2020, Pazar
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Ryan Donk golü attı selamı çaktı! İşte maçtan kareler

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 3-0 yendi. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Radamel Falcao (2) ve Ryan Donk kaydetti. Attığı golden sonra Donk, İdlib'de şehit olan Mehmetçiklerimiz için asker selamı vermeyi unutmadı. İşte maçtan kareler...
1 Mart 2020 Pazar 21:17
Ryan Donk golü attı selamı çaktı! İşte maçtan kareler

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Cimbom 3-0 kazandı.

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Ryan Donk golü attı selamı çaktı! İşte maçtan kareler

Sarı-kırmızılı ekibe 3 puanı getiren goller Radamel Falcao (2) ve Ryan Donk'tan geldi.

Ryan Donk golü attı selamı çaktı! İşte maçtan kareler

Bu skorla birlike Fatih Terim ve öğrencileri, üst üste 8. galibiyetini alarak zirve takibini sürdürdü.

Ryan Donk golü attı selamı çaktı! İşte maçtan kareler

Galatasaray'da karşılaşmanın 3. dakikasında ilk golü kaydeden Ryan Donk, İdlib'de şehit olan Mehmetçiklerimiz için asker selamı vermeyi unutmadı.

Ryan Donk golü attı selamı çaktı! İşte maçtan kareler
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