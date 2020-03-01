Ryan Donk golü attı selamı çaktı! İşte maçtan kareler
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 3-0 yendi. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Radamel Falcao (2) ve Ryan Donk kaydetti. Attığı golden sonra Donk, İdlib'de şehit olan Mehmetçiklerimiz için asker selamı vermeyi unutmadı. İşte maçtan kareler...
1 Mart 2020 Pazar 21:17
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Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Cimbom 3-0 kazandı.
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Sarı-kırmızılı ekibe 3 puanı getiren goller Radamel Falcao (2) ve Ryan Donk'tan geldi.
Bu skorla birlike Fatih Terim ve öğrencileri, üst üste 8. galibiyetini alarak zirve takibini sürdürdü.
Galatasaray'da karşılaşmanın 3. dakikasında ilk golü kaydeden Ryan Donk, İdlib'de şehit olan Mehmetçiklerimiz için asker selamı vermeyi unutmadı.