Haberler Galeri Ryan Donk golü attı selamı çaktı! İşte maçtan kareler

Ryan Donk golü attı selamı çaktı! İşte maçtan kareler

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 3-0 yendi. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Radamel Falcao (2) ve Ryan Donk kaydetti. Attığı golden sonra Donk, İdlib'de şehit olan Mehmetçiklerimiz için asker selamı vermeyi unutmadı. İşte maçtan kareler...

1 Mart 2020 Pazar 21:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





