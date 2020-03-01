Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu yayına beraber çıktı
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek kritik bir 3 puan aldı. Maçın ardından sarı-kırmızılı teknik direktör Fatih Terim ve başkent ekibinin teknik adamı Hamza Hamzaoğlu yayıncı kuruluşa beraber çıktı ve önemli mesajlar verdi.
Galatasaray-Gençlerbirliği maçı sonrası iki teknik adam da aynı anda açıklama yapmak için yayıncı kuruluşa çıktı.
Fatih Terim: Maç oynandı bitti, günün anlam ve önemi dolayısıyla sayın Güntekin ve stüdyodakiler maç kritiğini bizim yerimize yaparlarsa seviniriz. Biz üzüntümüzü bu şekilde dile getirmek istedik.
Allah kimseye evlat acısı vermesin, kolay bir şey değil. Yan yana durmamız taraftarıyım, safları sıklaştırma zamanı. Tam o zamandır bu zaman.
Futbol kamuoyu çok çabuk birleşerek, herkes aynı dili konuştu. Ümit ederim ülkede herkes aynı dili konuşur. Sadece bizler değil, her platform. Ne muhalefeti, ne iktidarı, ne ötekisi, herkesin aynı dili konuşma zamanı.
Biz bu ülke için yeri geldi göğsümüzde Ay-Yıldızı taşıdık. 50 senedir de İstiklal Marşı söylüyoruz sahalarda. Ülkenin kaybı, ülkenin herhangi bir yerde yanlış anılması, yanlış düşüncelerin olması, birinin ayağına taş değmesi bizi herkesten çok üzer.
Hamza Hamzaoğlu: Oyuncularımız oynadı, mücadelelerini verdiler. Acımız büyük. Onların acısından daha büyük bir şey olmadığını, maçların, sonuçların bir öneminin olmadığını dile getirmek istedik.
Hep zor günlerde bir araya geliyoruz, artık iyi günlerde de birlikte olmalıyız. Biz hocamla birlikte milli takıma hizmet ettik, onurla, şerefle bunu gerçekleştirmeye çalıştık. Rakip olduk, mücadele ettik sahada oyuncularımız mücadele etti ama hep beraberiz.
Bu bütün takımlar, bütün oyuncular için geçerli. Artık düşmanlığı, her şeyi kenara bırakalım. Kötü günlerde olduğu gibi iyi günlerde de birlikte olalım. Bu vatan, bu evlatlar bizim. Her zaman sahip çıkalım. İyi günlerinde de.
- 01.03.2020
- Güncelleme: 01.03.2020 22:12
-
Fenerbahçe'de hedef Alman ekolü! İşte 3 aday
Toplam 1
Yorum
AHMET GÜRSOY MÜVEDAT İYİ BİR OYUNCU OYUNUYLA KİŞİLİĞİYLE TAKDİRE DEĞER KİŞİ BENCE SORUN TAKIM OYUNUNDA YANİ SİSTEMDE
-
Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize armağan ediyoruz
Toplam 1
Yorum
OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
-
Galatasaray'da 'Fenerbahçe kenetlenmesi'! O maç kapalı gişe...
Toplam 1
Yorum
MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu yayına beraber çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.