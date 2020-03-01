Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu yayına beraber çıktı

Galatasaray-Gençlerbirliği maçı sonrası iki teknik adam da aynı anda açıklama yapmak için yayıncı kuruluşa çıktı.

Fatih Terim: Maç oynandı bitti, günün anlam ve önemi dolayısıyla sayın Güntekin ve stüdyodakiler maç kritiğini bizim yerimize yaparlarsa seviniriz. Biz üzüntümüzü bu şekilde dile getirmek istedik.

Allah kimseye evlat acısı vermesin, kolay bir şey değil. Yan yana durmamız taraftarıyım, safları sıklaştırma zamanı. Tam o zamandır bu zaman.

Futbol kamuoyu çok çabuk birleşerek, herkes aynı dili konuştu. Ümit ederim ülkede herkes aynı dili konuşur. Sadece bizler değil, her platform. Ne muhalefeti, ne iktidarı, ne ötekisi, herkesin aynı dili konuşma zamanı.

Biz bu ülke için yeri geldi göğsümüzde Ay-Yıldızı taşıdık. 50 senedir de İstiklal Marşı söylüyoruz sahalarda. Ülkenin kaybı, ülkenin herhangi bir yerde yanlış anılması, yanlış düşüncelerin olması, birinin ayağına taş değmesi bizi herkesten çok üzer.

Hamza Hamzaoğlu: Oyuncularımız oynadı, mücadelelerini verdiler. Acımız büyük. Onların acısından daha büyük bir şey olmadığını, maçların, sonuçların bir öneminin olmadığını dile getirmek istedik.

Hep zor günlerde bir araya geliyoruz, artık iyi günlerde de birlikte olmalıyız. Biz hocamla birlikte milli takıma hizmet ettik, onurla, şerefle bunu gerçekleştirmeye çalıştık. Rakip olduk, mücadele ettik sahada oyuncularımız mücadele etti ama hep beraberiz.

Bu bütün takımlar, bütün oyuncular için geçerli. Artık düşmanlığı, her şeyi kenara bırakalım. Kötü günlerde olduğu gibi iyi günlerde de birlikte olalım. Bu vatan, bu evlatlar bizim. Her zaman sahip çıkalım. İyi günlerinde de.