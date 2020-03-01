Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'den baş sağlığı mesajı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim, İdlib'te yaşanan hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimiz için mesaj yolladı.
İdlib'deki hain saldırı hakkında konuşan Mustafa Cengiz, Türk Milleti'ne başsağlığında bulundu.
Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;
"Ateş düştüğü yeri yakar. Ne kadar hamasi laflar etsek, ne söylesek boş. Bu acı karşısında bütün söylemler yetersiz ve kifayetsiz kalır. Camia olarak bu acıyı yürekten paylaşıyoruz. Bu coğrafyada Türkler olarak bu badirelerle mücadele veriyoruz. Türk Milleti'ni teşkil eden Türkler, Kürtler, Çerkesler, Lazlarla birlikte bunu mutlaka aşacağız. Biz bu kışı da atlatırız; ama yediğimiz ayazı da unutmayız. Türk Milleti'nin bu saydığım unsurlar içinde nasıl birleştiğini, nasıl bir araya geldiğini, nasıl yürekten bir ortak bir tepki verdiğini görüyoruz. Nefret söylemleri, düşmanlık yaratan ayrılıkçı söylemler bu ülke ve bu millet tarafından kabul görmemekte. Bu millet hemen bir araya gelmekte, ortak bir refleks, ortak milli bir tepki vermekte. Bu bizi gururlandırmakta, bizim milli gururumuz olmakta. Sporun barış kardeşlik ve huzur olduğunu unutmadan, bütün sporun katmanlarını sevdiğimizi buradan herkese ilan ederim ve milletimize başsağlığı dilerim."
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İdlib'de şehit olan Mehmetçiklerimiz için mesaj yolladı.
İşte Terim'in açıklamaları;
Sahaya çıkmak zorunda olduklarını belirten Terim, "Kötü bir zamandan geçiyoruz açıkçası. Anne baba için evladını kaybetmek ne demek, anlayabiliyorum, yüreğimizde de bunu hissediyoruz. Biz de gelip oynamak zorundayız, işimizin parçası bu. Ülkedeki herkes gibi, biz de üzgünüz. İnşallah bir oluruz, bütün oluruz" dedi.
Daha fazla kayıp yaşanmamasını dilediğini belirten deneyimli hoca, "Umarım şehidimiz son olur, canı yanan, yaralananımız son olur. İnsan üzülüyor, bazen çaresizlik içinde daha da üzülüyorsunuz. Bizi teselli eden tek bir şey varsa, ülkemizin şu anda her yaşıyla, her cinsiyle, 7'sinden 70'e bir olması. Bizi sevindiren tek şey bu" ifadelerini kullandı.
- 01.03.2020
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