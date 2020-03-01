Galatasaraylı futbolculardan asker selamı
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Fenerbahçe derbisinde aldığı galibiyetle moral bulan sarı-kırmızılı takım, zirve tırmanışına devam etmek istiyor. Başkent ekibi ise zorlu deplasmandan puan çıkarmanın peşinde. Karşılaşma öncesi Galatasaray futbolcuları Türk bayrağı tişörtüyle sahaya çıktı ve asker selamı verdi.
Galatasaraylı futbolculardan anlamlı bir hareket geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni konuk eden sarı-kırmızılı futbolcular, sahaya Türk bayrağı tişörtüyle çıktı ve asker selamı verdi. Sarı-kırmızılı futbolcuların bu görüntüsü tribünlerden büyük destek gördü.
FATİH TERİM: UMARIM SON ŞEHİDİMİZ OLUR
Sahaya çıkmak zorunda olduklarını belirten Terim, "Kötü bir zamandan geçiyoruz açıkçası. Anne baba için evladını kaybetmek ne demek, anlayabiliyorum, yüreğimizde de bunu hissediyoruz. Biz de gelip oynamak zorundayız, işimizin parçası bu. Ülkedeki herkes gibi, biz de üzgünüz. İnşallah bir oluruz, bütün oluruz" dedi.
Daha fazla kayıp yaşanmamasını dilediğini belirten deneyimli hoca, "Umarım şehidimiz son olur, canı yanan, yaralananımız son olur. İnsan üzülüyor, bazen çaresizlik içinde daha da üzülüyorsunuz. Bizi teselli eden tek bir şey varsa, ülkemizin şu anda her yaşıyla, her cinsiyle, 7'sinden 70'e bir olması. Bizi sevindiren tek şey bu" ifadelerini kullandı.
- 01.03.2020
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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