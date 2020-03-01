Galatasaraylı futbolculardan asker selamı

Galatasaraylı futbolculardan anlamlı bir hareket geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni konuk eden sarı-kırmızılı futbolcular, sahaya Türk bayrağı tişörtüyle çıktı ve asker selamı verdi. Sarı-kırmızılı futbolcuların bu görüntüsü tribünlerden büyük destek gördü.

FATİH TERİM: UMARIM SON ŞEHİDİMİZ OLUR

Sahaya çıkmak zorunda olduklarını belirten Terim, "Kötü bir zamandan geçiyoruz açıkçası. Anne baba için evladını kaybetmek ne demek, anlayabiliyorum, yüreğimizde de bunu hissediyoruz. Biz de gelip oynamak zorundayız, işimizin parçası bu. Ülkedeki herkes gibi, biz de üzgünüz. İnşallah bir oluruz, bütün oluruz" dedi.

Daha fazla kayıp yaşanmamasını dilediğini belirten deneyimli hoca, "Umarım şehidimiz son olur, canı yanan, yaralananımız son olur. İnsan üzülüyor, bazen çaresizlik içinde daha da üzülüyorsunuz. Bizi teselli eden tek bir şey varsa, ülkemizin şu anda her yaşıyla, her cinsiyle, 7'sinden 70'e bir olması. Bizi sevindiren tek şey bu" ifadelerini kullandı.







