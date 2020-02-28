Cimbom’a 100 bin tl ceza
Fenerbahçe-Galatasaray maçının cezaları açıklandı. PFDK, sarıkırmızılı takıma, taraftarlarının neden olduğu saha olayları (24 bin), kötü tezahürat (20 bin) ve merdivenlerin boş bırakılmaması (50 bin) ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket edilmesi nedeniyle 10 bin 500 TL para cezası kesildi.
Fenerbahçe-Galatasaray maçının cezaları açıklandı. PFDK, sarı-kırmızılı takıma, taraftarlarının neden olduğu saha olayları (24 bin), kötü tezahürat (20 bin) ve merdivenlerin boş bırakılmaması (50 bin) ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket edilmesi nedeniyle 10 bin 500 TL para cezası kesildi. Ayrıca Mert Çetin, Necati Ateş, Hande Sümertaş ve Fahri Yılmaz'a talimatlara aykırı haraket ettikleri için ihtar cezası verildi.
- 28.2.2020
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aaaa ersun yenal fenerbahcede son görevi olan kupadanda eletip ayrılmak
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 1
Yorum
ibrahim bu oyuncuya sahip çıkmayın lütfen kötüye sahip çıkılmaz nereye gidiyorsa gitsin
Cimbom’a 100 bin tl ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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