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28 Şubat 2020, Cuma
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Cimbom’a 100 bin tl ceza

Cimbom’a 100 bin tl ceza

Fenerbahçe-Galatasaray maçının cezaları açıklandı. , sarıkırmızılı takıma, taraftarlarının neden olduğu saha olayları (24 bin), kötü tezahürat (20 bin) ve merdivenlerin boş bırakılmaması (50 bin) ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket edilmesi nedeniyle 10 bin 500 TL para cezası kesildi.

Fenerbahçe-Galatasaray maçının cezaları açıklandı. , sarı-kırmızılı takıma, taraftarlarının neden olduğu saha olayları (24 bin), kötü tezahürat (20 bin) ve merdivenlerin boş bırakılmaması (50 bin) ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket edilmesi nedeniyle 10 bin 500 TL para cezası kesildi. Ayrıca , Necati Ateş, Hande Sümertaş ve Fahri Yılmaz'a talimatlara aykırı haraket ettikleri için ihtar cezası verildi.

  1. 28.2.2020
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