Cimbom’a 100 bin tl ceza

Fenerbahçe-Galatasaray maçının cezaları açıklandı. PFDK, sarı-kırmızılı takıma, taraftarlarının neden olduğu saha olayları (24 bin), kötü tezahürat (20 bin) ve merdivenlerin boş bırakılmaması (50 bin) ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket edilmesi nedeniyle 10 bin 500 TL para cezası kesildi. Ayrıca Mert Çetin, Necati Ateş, Hande Sümertaş ve Fahri Yılmaz'a talimatlara aykırı haraket ettikleri için ihtar cezası verildi.