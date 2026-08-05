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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe-Sturm Graz maçı CANLI (UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu)

Fenerbahçe-Sturm Graz maçı CANLI (UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu)

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Chobani Stadyumu'nda Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk edecek. İsmail Kartal'ın öğrencileri bu maçtan avantajlı bir skorla ayrılarak rövanş mücadelesi öncesi moral bulmak istiyor. Fenerbahçe-Sturm Graz maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 19:47 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 20:34
Fenerbahçe-Sturm Graz maçı CANLI (UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında Kadıköy'de Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk edecek. Kanarya uzun yıllardır hasret kaldığı Devler Ligi'nde gruplara kalabilmek adına bu maçtan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanacak olan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇININ İLK 11'LERİ:

Fenerbahçe: Mert Günok, Oosterwolde, Ake, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, Asensio, Kerem, Greenwood, Talisca

Strum Graz:Khudyakov, Mitchell, Stankovic, Vallci, Wlodarczyk, Soglo, Seidl, Jatta, Heil, Weinhandl, Hödl

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı kapsamındaki Fenerbahçe-Sturm Graz maçı, 5 Ağustos Çarşamba (Bugün) oynanacak.

İsmail Kartal: Dün akşamdan itibaren... Devamını Oku BUNU DA OKU

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Kazanan ekibin Devler Ligi'ne bir adım daha yaklaşacağı ve rövanş öncesi büyük avantaj yakalayacağı kritik mücadele, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe-Sturm Graz müsabakası, TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Sturm Graz maçı saat kaçta?

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe-Sturm Graz müsabakasında İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Chris Kavanagh düdük çalacak. Cavanagh'ın yardımcılıklarını Ian Hussin ve Neil Davies yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Robert Jones olacak. Mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda yine İngiltere'den Stuart Attwell oturacak. AVAR'da ise Peter Bankes görev yapacak.

Fenerbahçe-Sturm Graz maçı hangi kanalda?

STURM GRAZ İLE 3. KEZ RAKİP

Sarı-lacivertliler, Sturm Graz ile tarihinde 3. defa rakip oluyor. İki ekip daha önce 2017 yılında UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda karşı karşıya geldi. Söz konusu eşleşmenin ilk ayağında, 27 Temmuz 2017'de Avusturya'da oynanan maçı kazanan 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu. 3 Ağustos 2017'deki rövanşta ise Kadıköy'de 1-1'lik beraberliğin ardından Kanarya turu geçti.

TÜRK TAKIMLARINA KARŞI 7. MAÇ

Avusturya ekibi Sturm Graz, Fenerbahçe'nin yanı sıra 4 kez Galatasaray ile de Avrupa kupalarında rakip oldu. Graz takımı 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda karşılaştığı Galatasaray'ı evinde 3-0 mağlup edip deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Aynı iki ekip, 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda karşı karşıya geldi. İstanbul'daki maç 1-1 berabere biterken Avusturya'daki müsabaka ise Sturm Graz'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Yarın oynanacak maçla beraber Sturm Graz, Türk takımlarıyla resmi bir müsabakada 7. defa rakip olacak.

AVRUPA KUPALARINDA 303. MAÇ

Fenerbahçe, bu müsabakayla beraber Avrupa kupalarında 303. kez oynayacak. Kanarya, geride kalan 302 maçta 119 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 411 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde 424 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 45. RANDEVU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe bugüne kadar 44 kez eleme maçlarında boy gösterdi. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 16'sında galip gelirken 14'er kez de beraberlik ve mağlubiyet aldı. Kanarya bu müsabakalarda rakiplerine 64 gol atarken, 52 tane de gol yedi.

Fenerbahçe-Sturm Graz maçından son notlar

SKOR YÜKÜ TALISCA'DA

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, bu sezon geride kalan 2 resmi maçta da takımının skor yükünü taşıdı. Kadıköy'de 1-0 galibiyetle sonuçlanan Gornik Zabrze maçında frikikten ağları havalandıran Sambacı, deplasmanda 1-1 biten maçta da penaltıdan takımına golü getirdi. 32 yaşındaki futbolcunun bu maçta da takımın hücumdaki en önemli kozu olması bekleniyor.

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