Galatasaray'da yönetim harekete geçti! 5.5 milyon Euro...

Galatasaray yakaladığı 7 maçlık seri ile şampiyonluk yolunda iddialı hale gelirken, yönetim de üzerine düşeni yapma kararı aldı. Bu bağlamda sarı-kırmızılı yönetim, ödemelerin zamanında yapılması için yoğun mesai yapacak.

Milliyet'te yer alan habere göre futbolcuların performansını karşılıksız bırakmak istemeyen sarı-kırmızılı idareciler, böylece şampiyonluk yolunda kritik sürece girildiği bir dönemde büyük fedakarlık gösterecek. Başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay, konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir toplantı yaparak, futbolculara maaşlarını zamanında ödeme kararı aldı.

İlk etapta sarı-kırmızılılara bu hafta içerisinde 5.5 milyon Euro'luk bir ödeme yapılacak. Şampiyonluk yolunda futbolcuların kafasında herhangi bir soru işareti bulunmamasını isteyen idareciler, ödemeler konusunda büyük hassasiyet gösterecek. Bu durumun kalan süreçte futbolcu performanslarına daha da olumlu yansıması bekleniyor.Ödemeler konusunda yönetimin bu çalışması, Florya tarafından da memnuniyetle karşılandı.