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Galatasaray'a transferden çılgın gelir! 20 milyon Euro...
Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek zirve yarışında iddiasını sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun transfer planlamasına ise şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı takım, yıldız futbolcusunu satarak yaklaşık 20 milyon Euro gelir elde etmeyi hedefliyor. İşte detaylar...
29 Şubat 2020 Cumartesi 08:56
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Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yolunda iddialı takımlardan olan Galatasaray, yeni sezon transfer planlamasına şimdiden başladı.
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Milliyet'te yer alan habere göre geçen yaz döneminde, başta İtalyan ekibi Atalanta olmak üzere bazı kulüplerin ilgilendiği 23 yaşındaki Marcao için Galatasaray'ın isteyeceği bonservis bedelinin 20 milyon Euro olacağı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon Euro karşılığında transfer edilen Brezilyalı stopere gelen teklifleri bu yaz değerlendirme kararı alan sarı-kırmızılılar, oyuncunun menajerine de bunu iletecek.
Galatasaray'da teknik kadronun, Brezilyalı futbolcudan memnun olmasına karşın gelecek sezonki transfer bütçesine kaynak yaratmak için Marcao'nun satışını değerlendirileceği öğrenildi.
LUYINDAMA İŞİ BOZDU
Cimbom'da aslında Marcao'dan önce Luyindama'nın satılması ve kulübe önemli bir gelir sağlanması planlanmıştı. Ancak Kongolu stoperin ağır sakatlığı ile sezonu kapatması ve Premier Lig'e transferinin suya düşmesi ile ibre tamamen Marcao'ya döndü.