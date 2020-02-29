Galatasaray'a transferden çılgın gelir! 20 milyon Euro...

LUYINDAMA İŞİ BOZDU

Cimbom'da aslında Marcao'dan önce Luyindama'nın satılması ve kulübe önemli bir gelir sağlanması planlanmıştı. Ancak Kongolu stoperin ağır sakatlığı ile sezonu kapatması ve Premier Lig'e transferinin suya düşmesi ile ibre tamamen Marcao'ya döndü.