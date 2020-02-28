Bizim için büyük gurur
Galatasaray Basketbol Takımının Kaptanı Göksenin Köksal, Fenerbahçe'yi basketbolda da yendikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.
Galatasaray Basketbol Takımının Kaptanı Göksenin Köksal, Fenerbahçe'yi basketbolda da yendikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Başarılı oyuncu, "Futbol takımının galibiyetinden sonra kazanmak bizim için bir gurur. Futbol takımının galibiyeti bizim için motivasyon oldu" diye konuştu.
- 28.2.2020
- Medipol Başakşehir - Sporting maçından kareler...
- Ali Koç, Ersun Yanal ve oyuncularla bir araya geldi! İşte kareler...
- Galatasaray'da yıldız oyuncunun bonservisi alınıyor!
- Galatasaray'dan Mario Lemina açıklaması! İşte son durumu
- Fenerbahçe yönetimi rotayı belirledi! İşte Ersun Yanal'ın yerine düşünülen isimler
-
Fenerbahçe'de son dakika! Ersun Yanal için karar...
Toplam 1
Yorum
aaaa ersun yenal fenerbahcede son görevi olan kupadanda eletip ayrılmak
-
Ersun Yanal'dan oyuncularına Trabzonspor yasağı!
Toplam 1
Yorum
1461 Ersun Yanal senin olduğun yerde huzur olmaz
-
Crystal Palace'ta hedef Ozan Tufan!
Toplam 1
Yorum
ibrahim bu oyuncuya sahip çıkmayın lütfen kötüye sahip çıkılmaz nereye gidiyorsa gitsin
Bizim için büyük gurur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.