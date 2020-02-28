Bizim için büyük gurur

Galatasaray Basketbol Takımının Kaptanı Göksenin Köksal, Fenerbahçe'yi basketbolda da yendikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Başarılı oyuncu, "Futbol takımının galibiyetinden sonra kazanmak bizim için bir gurur. Futbol takımının galibiyeti bizim için motivasyon oldu" diye konuştu.