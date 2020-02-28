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28 Şubat 2020, Cuma
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Bizim için büyük gurur

Bizim için büyük gurur

, 'yi basketbolda da yendikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Galatasaray Basketbol Takımının Kaptanı Göksenin Köksal, 'yi basketbolda da yendikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Başarılı oyuncu, " takımının galibiyetinden sonra kazanmak bizim için bir gurur. Futbol takımının galibiyeti bizim için motivasyon oldu" diye konuştu.

  1. 28.2.2020
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