Beşiktaş TRC İnşaat: 67-92 Galatasaray | MAÇ SONUCU - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
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TRC İnşaat: 67-92 | MAÇ SONUCU

Beşiktaş TRC İnşaat: 67-92 Galatasaray | MAÇ SONUCU

, 'nin 20. haftasında konuk olduğu ezeli rakibi TRC İnşaat'ı 25 sayı farkla 92-67 mağlup etti. Maç öncesinde, 'nin kentinde şehit düşen askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, ısınmaya çıkan 2 takım oyuncuları "Milletimizin başı sağ olsun" pankartı açtı.

'nin 20. haftasında , deplasmanda TRC İnşaat'ı 92-67 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 5. dakikasına siyah-beyazlıların 11-10 üstünlüğüyle geçildi. 6 sayılık seri yakalayan Galatasaray, rakibine 7. dakikada 15-11 üstünlük sağladı. Konuk ekip ilk çeyreği 18-13 önde tamamladı.

İkinci periyotta etkisini artıran sarı-kırmızılı takım, 13. dakikaya kadar rakibin sayı atmasına izin vermezken 4 sayı buldu. Galatasaray 15. dakikada farkı çift haneye çıkardı: 29-19. Sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 46-32 üstünlükle gitti.

Beşiktaş TRC İnşaat ikinci yarıya sert savunma yaparak başlarken, Galatasaray ilk 2 dakikada sayı yapamadı. 'in sayılarıyla etkili olan ev sahibi ekip, 23. dakikada farkı 6'ya indirse de 12 sayılık seri yakalayan sarı-kırmızılılar son çeyreğe 66-45 önde girdi.

Son çeyrekte oyunun kontrolünü kaybetmeyen Galatasaray, siyah-beyazlıların sayılarına karşılık vererek skor üstünlüğünü korudu. Hızlı hücumlarla etkili olan sarı-kırmızılı ekip karşılaşmayı 92-67 kazandı.

SALON: BJK Akatlar

HAKEMLER: Tekin Özübir, Kerem Yılmaz, Nihat Çetin

BEŞİKTAŞ TRC İNŞAAT: Melisa Korkmaz 9, Bahar Çağlar 7, Snytsina 22, Elif Emirtekin 12, Elif Bayram 11, Melek Uzunoğlu, Middleton, Nisa Yalçın 6, Yağmur Yıldız

GALATASARAY: Işıl Alben 13, Hartley 9, Tilbe Şenyürek 13, Meltem Yıldızhan 5, Macaulay 14, Sinem Ataş 8, Stankovic 7, İnci Güçlü, 4, Mısra Albayrak 6, Funda Nakkaşoğlu 10, Sude Yılmaz 3

1. PERİYOT: 13-18

DEVRE: 32-46

3. PERİYOT: 45-66

BEŞ FAULLE ÇIKANLAR: 36.07 Şerife Alperi Onar (Galatasaray)



  1. 29.02.2020
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