Beşiktaş TRC İnşaat: 67-92 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Galatasaray, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında konuk olduğu ezeli rakibi Beşiktaş TRC İnşaat'ı 25 sayı farkla 92-67 mağlup etti. Maç öncesinde, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, ısınmaya çıkan 2 takım oyuncuları "Milletimizin başı sağ olsun" pankartı açtı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş TRC İnşaat'ı 92-67 mağlup etti.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 5. dakikasına siyah-beyazlıların 11-10 üstünlüğüyle geçildi. 6 sayılık seri yakalayan Galatasaray, rakibine 7. dakikada 15-11 üstünlük sağladı. Konuk ekip ilk çeyreği 18-13 önde tamamladı.
İkinci periyotta etkisini artıran sarı-kırmızılı takım, 13. dakikaya kadar rakibin sayı atmasına izin vermezken 4 sayı buldu. Galatasaray 15. dakikada farkı çift haneye çıkardı: 29-19. Sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 46-32 üstünlükle gitti.
Beşiktaş TRC İnşaat ikinci yarıya sert savunma yaparak başlarken, Galatasaray ilk 2 dakikada sayı yapamadı. Elif Emirtekin'in sayılarıyla etkili olan ev sahibi ekip, 23. dakikada farkı 6'ya indirse de 12 sayılık seri yakalayan sarı-kırmızılılar son çeyreğe 66-45 önde girdi.
Son çeyrekte oyunun kontrolünü kaybetmeyen Galatasaray, siyah-beyazlıların sayılarına karşılık vererek skor üstünlüğünü korudu. Hızlı hücumlarla etkili olan sarı-kırmızılı ekip karşılaşmayı 92-67 kazandı.
SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Tekin Özübir, Kerem Yılmaz, Nihat Çetin
BEŞİKTAŞ TRC İNŞAAT: Melisa Korkmaz 9, Bahar Çağlar 7, Snytsina 22, Elif Emirtekin 12, Elif Bayram 11, Melek Uzunoğlu, Middleton, Nisa Yalçın 6, Yağmur Yıldız
GALATASARAY: Işıl Alben 13, Hartley 9, Tilbe Şenyürek 13, Meltem Yıldızhan 5, Macaulay 14, Sinem Ataş 8, Stankovic 7, İnci Güçlü, Şerife Alperi Onar 4, Mısra Albayrak 6, Funda Nakkaşoğlu 10, Sude Yılmaz 3
1. PERİYOT: 13-18
DEVRE: 32-46
3. PERİYOT: 45-66
BEŞ FAULLE ÇIKANLAR: 36.07 Şerife Alperi Onar (Galatasaray)
- 29.02.2020
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Yorum
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Yorum
OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
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Galatasaray'da 'Fenerbahçe kenetlenmesi'! O maç kapalı gişe...
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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