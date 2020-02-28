Valencia Basket - Fenerbahçe Beko | CANLI
Bir süredir kötü bir gidişat içerisinde olan Fenerbahçe Beko, Valencia Basket ile karşı karşıya geliyor. Valencia Basket ile şu ana kadar 5 kez karşılaşan Fenerbahçe Beko 3 galibiyet elde ederken, parkeden 2 mağlubiyetle ayrıldı. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
Turkish Airlines Euroleague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Valencia Basket maçından galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Kritik mücadelenin anlık skor takibi fotomac.com.tr'de...
MAÇ BAŞLADI | VALENCIA BASKET - FENERBAHÇE BEKO
İLK PERİYOT OYNANIYOR 5-8
VALENCIA BASKET FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
THY Avrupa Ligi 26. Hafta mücadelesinde Valencia Basket, Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor. Zorlu mücadele, Bein Sports HD 3 kanalından canlı yayınlanıyor.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon istediği performansı sergileyemeyen sarı-lacivertli ekip, 26. haftaya 11 galibiyet, 14 mağlubiyetle 10. sırada girdi.
Valencia ise 12 galibiyet, 13 yenilgiyle 7. sırada yer alıyor.
THY Avrupa Ligi'nde sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı İspanyol ekibi 100-98 kazanmıştı.
AVRUPA'DA 535. MAÇ
Fenerbahçe Beko, bugünkü karşılaşmayla Avrupa kupalarında 535. mücadelesine çıktı.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 534 karşılaşmada 306 galibiyet elde etti, 228 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 332 maçın 195'ini kazandı, 137'sinde sahadan mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde Valencia ile 7 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakaların 4'ünü Valencia, 3'ünü sarı-lacivertliler kazandı.
- 28.02.2020
- Güncelleme: 28.02.2020 23:06
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Yorum
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OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
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Yorum
MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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