Efes’in rakibi Maccabi FOX

THY Euroleague'de Anadolu Efes, İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile karşılaşıyor. Sinan Erdem'de 20.30'da başlayacak maç beIN Haber'den yayınlanacak. Lacivert-beyazlılar 15 maçta 12 galibiyet, 3 yenilgi aldı. 22 Kasım'dan bu yana yenilmeyen Maccabi'nin 11 galibiyeti, 4 mağlubiyeti var.