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26 Aralık 2019, Perşembe
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Efes’in rakibi

Efes’in rakibi Maccabi FOX

Euroleague'de , temsilcisi ile karşılaşıyor. 'de 20.30'da başlayacak maç beIN Haber'den yayınlanacak. Lacivert-beyazlılar 15 maçta 12 galibiyet, 3 yenilgi aldı.

Euroleague'de , temsilcisi ile karşılaşıyor. 'de 20.30'da başlayacak maç beIN Haber'den yayınlanacak. Lacivert-beyazlılar 15 maçta 12 galibiyet, 3 yenilgi aldı. 22 Kasım'dan bu yana yenilmeyen Maccabi'nin 11 galibiyeti, 4 mağlubiyeti var.

  1. 26.12.2019
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